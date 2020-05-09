Зеленский возложил цветы к Вечному огню рано утром 9 мая

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Президент Украины Владимир Зеленский 9 мая
почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложил
цветы к Вечному огню в парке Вечной Славы в Киеве. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
По данным отечественных СМИ президент приехал в парк в 5:30 утра.
Цветы к Вечному огню также возложил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он также поделился личными переживаниями касательно этого дня на своей странице в Facebook. Разумков рассказал о значении сегодняшнего праздника для его семьи.
Ранее "Комментарии" писали, сегодня по всей
территории Украины ожидается около 290 мероприятий с возложением цветов, а
также 50 автопробегов. Во время этих мероприятий безопасность населения и
порядок будут обеспечивать более
6,9 тыс. полицейских и свыше 1,4 тыс. военнослужащих Национальной гвардии
Украины.
Напомним, сегодня
в Украине без осадков, лишь в восточной части страны кратковременные дожди,
местами с грозами. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Температура
воздуха днем прогреется до 13-18 градусов тепла. Ночью синоптики прогнозируют
4-9 градусов тепла. На западе страны и в Одесской области ожидается до 21
градуса тепла.
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