Полиция будет сегодня обеспечивать правопорядок в усиленном режиме

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Сегодня, 9 мая, по всей территории Украины ожидается
около 290 мероприятий с возложением цветов, а также 50 автопробегов. Во время
этих мероприятий безопасность населения и порядок будут обеспечивать более 6,9
тыс. полицейских и свыше 1,4 тыс. военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что
полиция не будет становиться на сторону той или иной силы и имеет право
высказывать только точку зрения закона. Он сделал акцент на том, что в стране
сейчас продолжаются карантинные мероприятия. В то же время Клименко отметил,
что людей, которые захотят возложить цветы к памятникам погибшим во время Второй
мировой войны, штрафовать не будут.
"Обращаюсь ко всем сотрудникам: не надо штрафовать бабушек и дедушек, которые хотят возложить цветы. Надо обеспечить их беспрепятственный доступ к местам возложения цветов с соблюдением карантинных мероприятий… Для нас безопасность людей – на первом месте", – отметил Клименко.
Ранее "Комментарии" писали, что из-за
массовых акций протеста в правительственный квартал вывели
больше полицейских.
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