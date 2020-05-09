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Полиция будет сегодня обеспечивать правопорядок в усиленном режиме

Правоохранители будут следить за соблюдением закона, а также норм карантина

сегодня, 08:22
Автор:

• Татьяна Веремеева

Полиция будет сегодня обеспечивать правопорядок в усиленном режиме

Сегодня, 9 мая, по всей территории Украины ожидается около 290 мероприятий с возложением цветов, а также 50 автопробегов. Во время этих мероприятий безопасность населения и порядок будут обеспечивать более 6,9 тыс. полицейских и свыше 1,4 тыс. военнослужащих Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что полиция не будет становиться на сторону той или иной силы и имеет право высказывать только точку зрения закона. Он сделал акцент на том, что в стране сейчас продолжаются карантинные мероприятия. В то же время Клименко отметил, что людей, которые захотят возложить цветы к памятникам погибшим во время Второй мировой войны, штрафовать не будут.

"Обращаюсь ко всем сотрудникам: не надо штрафовать бабушек и дедушек, которые хотят возложить цветы. Надо обеспечить их беспрепятственный доступ к местам возложения цветов с соблюдением карантинных мероприятий… Для нас безопасность людей – на первом месте", – отметил Клименко.

Ранее "Комментарии" писали, что из-за массовых акций протеста в правительственный квартал вывели больше полицейских.


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