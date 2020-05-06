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Из-за массовых акций протеста в правительственный квартал вывели больше полицейских

Массовую акцию под Кабмином собирают предприниматели, которые требуют смягчить или отменить карантин в Украине

сегодня, 10:05
Автор:

• Виолетта Комаровская

Из-за массовых акций протеста в правительственный квартал вывели больше полицейских

Полиция будет усиленно патрулировать правительственный квартал из-за массовых акций протеста. Также на улицы в центре столицы выведут патрули Нацгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Большой митинг около Кабинета министров ранее анонсировали предприниматели. Они планируют приехать сюда с разных уголков Украины. Главное требование - ослабить карантин и разрешить бизнесменам работать. В частности, просят создать условия для работы непродовольственных магазинов, сферы обслуживания и других представителей малого бизнеса. 

Чтобы не допустить нарушений общественного порядка, в Нацполиции и решили привлечь к охране правопорядка больше людей, говорится на сайте НПУ. 

Также быть внимательными полицейские просят водителей. Сегодня в центре Киева могут возникнуть пробки, поскольку участники акции протеста предупредили, что во время митинга будут использовать свои автомобили.

"Чтобы можно было обеспечить безопасность на дорогах, правоохранители ограничили движение по некоторым улицам в центре Киева", - предупредили в полиции. 

Похожие акции протеста предприниматели собираются сегодня провести и в нескольких областных центрах. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что во время антикарантинного протеста в США вооруженные люди ворвались в капитолий штата Мичиган. 


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Источник: https://www.npu.gov.ua/news/preventivna-robota/pravooxoronczi-posilili-zaxodi-bezpeki-pid-chas-akcziji-v-uryadovomu-kvartali-stoliczi/
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