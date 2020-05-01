В США люди с оружием ворвались в капитолий и протестовали из-за продления карантина

В Мичигане, США, сотни демонстрантов, среди которых "вооруженные до зубов" люди, протестовали против действий губернатора Гретхен Уитмер – она продлила карантин до 28 мая. Об этом передает VOX.





Сообщается, что вчера, 30 апреля, сотни демонстрантов, некоторые из которых были вооружены, собрались в столице штата Мичиган, Лансинге, чтобы протестовать против решения власти. Митинг начался за пределами капитолия днем под проливным дождем, но ближе к вечеру полиция позволила нескольким сотням протестующих - многие из них были не в масках - войти в само здание. Видео с протеста появилось в сети.

Однако, по данным издания, эти протесты в Мичигане не только вызваны экономическими трудностями, а и имеют политический подтекст. Многие из участников в протестах так или иначе связаны с попытками переизбрать президента, говорится в сообщении.

Добавим, что данным правительства штата, по состоянию на 30 апреля в Мичигане зарегистрировано более 41 тыс. случаев коронавируса и более 3700 умерших.

Напомним, Трамп заявил, что не рассматривает вариант переноса президентских выборов в США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 23 заключенных погибли в ходе протестов из-за коронавируса в Колумбии.

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