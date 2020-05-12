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Луценко признался, за что ему до сих пор стыдно после работы в ГПУ

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко признался, что не дает ему спать по ночам

сегодня, 12:30 670
Автор:

• Елена Волкова

Луценко признался, за что ему до сих пор стыдно после работы в ГПУ

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в прямом эфире на "5 канале" признался, за что ему до сих пор стыдно в своей работе в ГПУ. По словам экс-чиновника, эта вещь не дает ему спать по ночам.

“Мы не успели передать в суд дело в отношении организаторов расстрелов на Майдане. Экспертиза, которая дает возможность предъявить обвинение Януковичу, Захарченко, Якименко и Шуляку, закончилась после того, как мы потеряли право заочного осуждения. Буквально несколько месяцев нам не хватило. Меня это ужасно угнетает", – сетует Луценко.

Экс-прокурор говорит, что “можно было бы пойти на рискованный и не совсем чистый шаг”: подать обвинение в суд, а потом уже вдогонку провести экспертизу. Луценко вспоминает, что призывал в Раде продлить заочное осуждение по делам Януковича и террористов, бежавших в РФ, однако безуспешно.

“Если бы мы это сделали, я был бы гораздо увереннее в своих годах в ГПУ, - говорит Луценко. - Я могу сказать, что мы имеем четыре миллиарда долларов возвращенных активов, три тысячи осужденных коррупционеров, осужденного экс-президента, имеем протокол о коррупции руководителя НАБУ. Но не хватает главного – кто дал приказы расстреливать людей. У нас есть все доказательства. Но сроки истекли. Я никогда не смогу этого объяснить".

Ранее мы сообщали, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова зарегистрировала уголовное производство в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко по факту незаконного назначения служащих Верховного суда. Как следует из обращения работников ВСУ, действия президента в назначении судей нарушают Конституцию Украины и закон о судоустройстве и статусе судей. Указанные действия квалифицированы по статьям злоупотребление властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364),  вмешательство в деятельность судебных органов (ч. 2 ст. 376), невыполнение судебного решения (ч. 4 ст. 382), действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (ч. Ч. 1, 2 ст. 109).


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Источник: comments.ua
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