"Рассмотрим вакантные места в Кабмине": в "Слуге народа" анонсируют начало пленарной недели в парламенте

Верховная Рада возобновит традиционные пленарные заседания 19 мая при поддержке народными депутатами соответствующего постановления. Об этом рассказала народный депутат от фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа, передает агентство "Интерфакс-Украина".

Говоря о внеочередном пленарном заседании в среду, она напомнила, что на повестке дня - час вопросов к правительству, во время которой парламентарии надеются получить ответы на актуальные вопросы.

"Есть очень много вопросов вакантных должностей в некоторых министерствах: почему премьер не подает новые кандидатуры на министра энергетики, министра культуры, министра образования?" - отметила Пидласа.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Министерстве образования уже назвали даты проведения внешнего независимого оценивания для учеников выпускных классов.

По словам главы Минобразования Любомиры Мандзий, в настоящее время министерство разрабатывает алгоритм действий по проведению ВНО, который учитывает эпидемиологическую ситуацию. Она добавила, что документ должен утвердить главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.





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