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В Минобразования назвали даты проведения ВНО

Из-за карантина проведение ВНО в этом году пришлось сдвинуть

сегодня, 14:30 552
Автор:

• Таисия Ерохина

В Минобразования назвали даты проведения ВНО

Внешнее независимое оценивание в этом году в Украине состоится с 25 июня до 17 июля. Об этом сегодня заявила в эфире телеканала "Украина 24" и. о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Как и планировалось до этого, нынешнее внешнее независимое оценивание в Украине состоится после 20-ых чисел июня.

"Планируем проведение ВНО начиная с 25 июня до 17 июля", - сказала Мандзий.

Как добавила глава МОН, в настоящее время министерство разрабатывает алгоритм действий по проведению ВНО, который учитывает эпидемиологическую ситуацию. По словам Мандзий, документ должен утвердить главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Как сообщалось, в Министерстве образования назвали новые сроки проведения вступительной кампании-2020. А также Минобразования изменило условия подачи документов. Так, вступительная кампания в 2020 году будет проходить с учетом прогноза развития эпидемиологической ситуации на фоне пандемии коронавируса. МОН планирует сдвинуть сроки кампании на август.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Минобразования разработали уроки о COVID-19 для школьников. Так, дистанционные уроки по биологии о коронавирусной инфекции COVID-19 предлагают интерактивные задания для всей семьи.


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/obshestvo-news/1348-kak-i-kogda-proydet-vno-v-ukraine-ministr-nazvala-daty
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