Ермак предложил Зеленскому неожиданного кандидата на должность мэра Киева, — источник в ОП

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Источник в Офисе президента Украины рассказал, что глава
Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил президенту Украины Владимиру
Зеленскому выдвинуть кандидатом в мэры Киева спикера Верховной Рады Украины
Дмитрия Разумкова. Об этом сообщили в Telegram-канале "Резидент".
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уверен и
объяснил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что только Дмитрий Разумков
сможет составить достойную конкуренцию и победить действующего мэра Киева
Виталия Кличко. Источник уточняет, что таким решением Андрей Ермак хочет
добиться достижения сразу нескольких целей: убрать "неудобного"
спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова с его текущей должности и не позволить
выдвинуть кандидатом в мэры Киева народного депутата Александра Дубинского.
Ранее, по слухам, кандидатом в мэры Киева от партии "Слуга
народа" рассматривали народного депутата Николая Тищенко, но после скандала
этот вариант перестали рассматривать.
Как сообщал портал "Комментарии", источник в Офисе
президента рассказал, когда Украина откроет границы для иностранцев.
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