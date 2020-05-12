Ермак предложил Зеленскому неожиданного кандидата на должность мэра Киева, — источник в ОП

Источник в Офисе президента Украины рассказал, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому выдвинуть кандидатом в мэры Киева спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова. Об этом сообщили в Telegram-канале "Резидент".

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уверен и объяснил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что только Дмитрий Разумков сможет составить достойную конкуренцию и победить действующего мэра Киева Виталия Кличко. Источник уточняет, что таким решением Андрей Ермак хочет добиться достижения сразу нескольких целей: убрать "неудобного" спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова с его текущей должности и не позволить выдвинуть кандидатом в мэры Киева народного депутата Александра Дубинского.

Ранее, по слухам, кандидатом в мэры Киева от партии "Слуга народа" рассматривали народного депутата Николая Тищенко, но после скандала этот вариант перестали рассматривать.

Как сообщал портал "Комментарии", источник в Офисе президента рассказал, когда Украина откроет границы для иностранцев.

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