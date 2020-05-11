Источник в ОП рассказал, когда Украина откроет границы для иностранцев

В Офисе президента Украины обсуждают возможность открытия границ для иностранцев уже с 1 июня. Об этом сообщил источник Telegram-канала "Легитимный" в Офисе президента Украины.

По словам источника, сейчас в Офисе президента обсуждают возможные условия для открытия границ Украины и разрешения въезда в нашу страну иностранцам. Основное условие — соблюдение всех эпидемиологических норм и прохождение ПЦР-теста на коронавирус Covid-19.

Также источник уточнил, что тест на коронавирус можно будет пройти в своей родной стране или оплатить проведение такого теста в Украине по приезду. Традиционная двухнедельная самоизоляция для иностранцев при въезде в нашу страну не планируются, но пускать в Украину будут только здоровых иностранцев.

Напомним, сегодня, 11 мая, в Украине начали ослабление общенационального карантина и сняли часть ограничительных мер: разрешили гулять в парках и скверах, открыли салоны красоты и другое.

Как сообщал портал "Комментарии", карантин на финишной прямой: что происходит за рубежом и какой опыт должна извлечь Украина.

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