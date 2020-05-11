Язык

Українська

Русский

Coinspot 11.05.2020

BTC/USD

8871.07

ETH/USD

188.69

LTC/USD

42.14

НБУ 11.05.2020

USD/UAH

27.11

EUR/UAH

29.35

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Источник в ОП рассказал, когда Украина откроет границы для иностранцев
НОВОСТИ Все новости

Источник в ОП рассказал, когда Украина откроет границы для иностранцев

Границы Украины планируют открыть с 1 июня

сегодня, 15:56 1174
Автор:

• Антон Корнилов

Источник в ОП рассказал, когда Украина откроет границы для иностранцев

В Офисе президента Украины обсуждают возможность открытия границ для иностранцев уже с 1 июня. Об этом сообщил источник Telegram-канала "Легитимный" в Офисе президента Украины.

По словам источника, сейчас в Офисе президента обсуждают возможные условия для открытия границ Украины и разрешения въезда в нашу страну иностранцам. Основное условие — соблюдение всех эпидемиологических норм и прохождение ПЦР-теста на коронавирус Covid-19.

Также источник уточнил, что тест на коронавирус можно будет пройти в своей родной стране или оплатить проведение такого теста в Украине по приезду. Традиционная двухнедельная самоизоляция для иностранцев при въезде в нашу страну не планируются, но пускать в Украину будут только здоровых иностранцев.

Напомним, сегодня, 11 мая, в Украине начали ослабление общенационального карантина и сняли часть ограничительных мер: разрешили гулять в парках и скверах, открыли салоны красоты и другое.

Как сообщал портал "Комментарии", карантин на финишной прямой: что происходит за рубежом и какой опыт должна извлечь Украина.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/legitimniy/3859
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...