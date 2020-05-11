Ослабление карантина в Украине: как минимизировать риск заражения коронавирусом в парикмахерских

В Украине с понедельника, 11 мая, парикмахерским и салонам красоты разрешено принимать клиентов. Бывший санврач Украины Сергей Бережно в интервью "Обозревателю" рассказал, как украинцам минимизировать риск заражения коронавирусом в подобных заведениях.

Правила работы салонов и парикмахерских во время карантина также детально прописаны в постановлении Кабмина. В частности, там сказано, что все - и клиенты и работники - обязаны носить маски. Однако, говорит Сергей Бережнов, гораздо эффективнее защитит от возможного заражения коронавирусом в парикмахерской респиратор.

"Те обычные маски, которые мы ежедневно носим, от вируса практически не защищают. Они предназначены для того, чтобы можно было защитить окружающих от того, что человек будет выдыхать", - говорит Бережнов.

При этом, утверждает врач, риск заболеть именно в салоне или парикмахерской достаточно велик.

"Мастер в парикмахерской постоянно контактирует с человеком, наклоняется над ним. Вентиляция в этих помещениях тоже желает лучшего. Нужно надеяться, что сами работники будут ответственны и при первых симптомах будут оставаться дома", - отметил врач.

Это предполагают и официальные правила, которые разработали в правительстве для заведений в сфере услуг красоты. Обязательным останется масочный режим. Всех клиентов будут принимать исключительно по предварительной записи, чтобы избежать скопления народа. Всем будут мерить температуру. После каждого посетителя работники салона или парикмахерской обязаны продезинфицировать и проветрить помещение.

Подобные мероприятия, по словам бывшего санитарного врача, действительно помогут свести риск заражения к минимуму.

Ранее "Комментарии" рассказывали, где в Украине решили пока не ослаблять карантин.

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