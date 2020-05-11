Ослабление карантина в Украине: где ограничения не снимут

Ослабление карантина в Украине с 11 мая не коснется Львова и Львовской области. Из-за резкого увеличения больных коронавирусом здесь решили пока не снимать ограничения. Об этом говорится на сайте областной администрации.

Сейчас в регионе около 800 больных коронавирусом. Это подтвержденные случаи. За минувшие сутки таких добавилось более чем полсотни. Еще 13 человек госпитализировали в больницу накануне с подозрением на COVID-19.

Таким образом областная комиссия по чрезвычайным ситуациям решила продлить карантин без каких-либо ослаблений до пятницы, 15 мая. Соответствующее решение приняли накануне.

"Если учесть увеличение количества инфицированных и все летальные случаи, которые мы имеем в области, комиссия обязана продлить карантин до 15 мая. И те ослабления, которые были в планах с 11 мая, мы начнем внедрять с 15 мая", - сказал руководитель Львовского ОГА Тарас Грень.

Отметим, что с начала вспышки от коронавируса во Львовской области погибли 20 человек.

Ранее о том, что ослабления будут внедрять лишь частично, заявил и мэр Льова Андрей Садовой. Он сказал, что в городе откроют парки, небольшие магазины и музеи под открытым небом. А вот библиотеки, магазины с одеждой и парикмахерские пока будут закрыты.

Ранее "Комментарии" рассказывали, что Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, однако разрешил отменить некоторые ограничения. О них подробнее читайте здесь.

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