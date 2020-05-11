Язык

Українська

Русский

Coinspot 11.05.2020

BTC/USD

8711.61

ETH/USD

188.57

LTC/USD

41.90

НБУ 11.05.2020

USD/UAH

27.11

EUR/UAH

29.35

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Ослабление карантина в Украине: где ограничения не снимут
НОВОСТИ Все новости

Ослабление карантина в Украине: где ограничения не снимут

С понедельника, 11 мая, в Украине ослабляют карантин и снимают некоторые ограничения. Украинцам разрешат ходить в парки и посещать парикмахерские

сегодня, 09:01 749
Автор:

• Виолетта Комаровская

Ослабление карантина в Украине: где ограничения не снимут

Ослабление карантина в Украине с 11 мая не коснется Львова и Львовской области. Из-за резкого увеличения больных коронавирусом здесь решили пока не снимать ограничения. Об этом говорится на сайте областной администрации.

Сейчас в регионе около 800 больных коронавирусом. Это подтвержденные случаи. За минувшие сутки таких добавилось более чем полсотни. Еще 13 человек госпитализировали в больницу накануне с подозрением на COVID-19. 

Таким образом областная комиссия по чрезвычайным ситуациям решила продлить карантин без каких-либо ослаблений до пятницы, 15 мая. Соответствующее решение приняли накануне. 

"Если учесть увеличение количества инфицированных и все летальные случаи, которые мы имеем в области, комиссия обязана продлить карантин до 15 мая. И те ослабления, которые были в планах с 11 мая, мы начнем внедрять с 15 мая", - сказал руководитель Львовского ОГА Тарас Грень. 

Отметим, что с начала вспышки от коронавируса во Львовской области погибли 20 человек.

Ранее о том, что ослабления будут внедрять лишь частично, заявил и мэр Льова Андрей Садовой. Он сказал, что в городе откроют парки, небольшие магазины и музеи под открытым небом. А вот библиотеки, магазины с одеждой и парикмахерские пока будут закрыты. 

Ранее "Комментарии" рассказывали, что Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, однако разрешил отменить некоторые ограничения. О них подробнее читайте здесь


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://loda.gov.ua/news?id=51339
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...