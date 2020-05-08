Выход Украины из карантина: какой план у Кабмина и что в нем может пойти не так

Уже на следующей неделе Украина начнет постепенный выход из карантина, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. В условиях несколько смягченных ограничений украинцы будут жить и работать минимум до 22 мая, после чего Кабмин, очевидно, сделает следующий шаг. Каким он будет, а также насколько оправдан и логичен текущий план правительства Дениса Шмыгаля по выходу из карантина – разбирались "Комментарии".



План выхода из карантина: в идеале – пять этапов

На внеочередном заседании Кабинет министров продлил карантин до 22 мая, но при этом назвал перечень послаблений. В частности, как сообщает правительственный портал, уже 11 мая свои двери откроют парикмахерские, салоны красоты, летние площадки кафе и ресторанов. Кроме того, украинцы, наконец, смогут на законных основаниях гулять в парках, скверах и зонах отдыха. Также правительство рассматривает возможность разрешить работу заведений общественного питания на вынос, оптовую и розничную торговлю непродовольственными товарами (кроме зон развлечений и фудкортов в ТРЦ), работу заведений бытового обслуживания, музеев, библиотек.

Как известно, правительственный план поэтапного выхода из карантина был озвучен еще 24 апреля . Эксперты – причем, как "диванные", так и профессиональные – буквально в один голос утверждали, что снимать ограничения надо не так и не в том порядке. Правда, конкретные предложения относительно того, "как надо", не звучали.

Напомним, что всего правительством было намечено 5 этапов выхода. На первом этапе, который, как уже стало понятно, стартует 11 мая, собирались открыть зоны отдыха, парикмахерские, оптовую и розничную торговлю непродовольственными товарами, нотариальные и адвокатские конторы, кафе на вынос, автомойки, веломагазины и велопрокаты.

На втором этапе правительство запланировало возобновить обучение в выпускных классах, открыть точки бытового обслуживания населения, спортзалы и фитнес-центры без бассейнов, кинотеатры под открытым небом, гостиницы, общепит с обслуживанием на вынос.

Третий этап предусматривал открытие спортивных и детских площадок, отдельных образовательных учреждений, междугородних перевозок в пределах области, ТРЦ без развлекательных зон, театров и кинотеатров, санаториев и баз отдыха, кафе и ресторанов, а также метрополитена для спецперевозок.

Начало четвертого этапа означало, что в полном объеме заработают торгово-развлекательные центры, развлекательные заведения и фитнес-клубы, образовательные и культурные учреждения, плановая медицинская помощь, стоматологии и общественный транспорт.

На пятом этапе украинцам обещали отменить все ограничения, кроме тех, что установлены местными властями.

План выхода из карантина: возможные риски

По мнению аналитика TeleTrade Сергея Родлера, карантин оказался непродуманным: вместо жесткого варианта по образцу Китая или европейских стран, в Украине предпочли некий гибридный вариант, да еще и без серьезного контроля за его выполнением. Достаточно выглянуть в окно, чтобы убедиться в весьма посредственном уровне соблюдения предписаний чиновников.

"Сегодня, несмотря на то, что спрос на отмену карантина присутствует и среди предпринимателей, сидящих без денег, и рядовых граждан, оказавшихся под угрозой увольнения, и среди чиновников, допустивших ряд репутационных просчетов (от возможного запрета на выезд заробитчан до прокола с рестораном "Велюр"), говорить о снятии ограничений пока рано, – рассуждает Родлер. – В условиях, когда четкого тренда на снижение числа инфицированных нет, ослабление карантина может усугубить положение".

Однако большинство экспертов, опрошенных "Комментариями", все же настаивают на том, что карантин смягчать надо и немедленно, как минимум, по двум причинам. Во-первых, предпринятые меры были неоправданно жесткими. Во-вторых, все те жертвы, на которые пошла экономика, в значительной степени нивелируются бездарной политикой в части мониторинга ситуации.

"Если взять опыт других стран, мы увидим, что их планы по выходу из карантина основываются на базовых графиках заболеваемости с пиками, плато, снижением, – пояснил в беседе с "Комментариями" эксперт института Growford Алексей Кущ. – Но для того, чтобы создать такие графики, необходимо обладать исходным массивом информации, который, в свою очередь, основан на массовом тестировании населения. В Украине же презентабельной выборки нет. Из 10 тысяч заболевших у нас около 2 тысяч – врачи, такого нет нигде в мире. Данные искажены потому, что врачи у нас тестируются регулярно, а население фактически не тестируется вообще, так что наша эпидемиологическая модель совершенно не отражает реальность".

Нужно понимать, продолжает эксперт, презентабельность выборки – это не только количество заболевших, но еще и разбивка их по социальным, возрастным, профессиональным группам. И уже на основании динамики эпидемии по этим группам можно разрабатывать модели выхода из кризиса.

"Хаотичный же выход из карантина сводит все карантинные "достижения" на нет, – считает Алексей Кущ. – В результате такой политики мы вполне можем получить вспышку и в средине лета второй раз уйти на карантин, и вот это уже станет для экономики настоящей катастрофой. Повторный карантин – это уже слишком для любой экономики, и, тем более, для украинской. В период, когда предприятия только начали восстанавливаться, набирать людей, закупать сырье и материалы, новый карантин их просто добьет".

Экономист Владислав Банков считает и сам карантин, и выход из него – полной профанацией. А все "планы выхода из карантина" – это лишь попытка скрыть некомпетентность власти и неготовность к реальным эпидемиям.

"Мы видим неконкурентные преференции одним операторам розницы на фоне полного уничтожения других, серьезные ограничения для одних социальных групп на фоне полного игнорирования карантинных правил другими, – говорит Банков. – Добитая ограничениями экономика, которая и так была в не самом лучшем состоянии, вступила в кризис. Карантинные ограничения, если предположить их целесообразность, в первую очередь должны были коснуться секторов, которые находятся на бюджетном финансировании и не создают добавочной стоимости".

В том, что в "украинском варианте" карантин бесполезен, уверен и президент Украинского аналитического Александр Охрименко. По его словам, это показали и результаты: больше всего больных оказалось в общежитиях, больницах, монастырях. А что касается продления карантина, говорит Охрименко, так ведь он не защищает от вируса. От вируса защищают личная гигиена и чистота общественных мест.

В то же время экономист Андрей Мартынюк считает, что о полной бесполезности карантина говорить все же не стоит. За два месяца вынужденного заточения в своих квартирах на фоне апокалипсических новостей все необходимые гигиенические меры – маски, перчатки, постоянное мытье рук, социальная дистанция – украинцами были отработаны до автоматизма. Без карантина это вряд бы случилось, хотя, конечно, цена за такую "науку" – стагнация экономики – слишком высока.

План выхода из карантина: транспортный вопрос

Немало украинцев удивляет ситуация, при которой в три этапа правительство планирует запускать сферу производства, продажи товаров и услуг, а работу общественного транспорта собираются в самом лучшем случае возобновить не раньше, чем через месяц.

Андрей Мартынюк считает, что понять можно как людей, которые не представляют, как они будут добираться на работу, так и правительство.

"Создается впечатление, что людей, которые два месяца сидели без денег и работы, планируют то ли массово пересадить на такси, то ли заставить ходить пешком, – говорит Мартынюк. – Но при этом также очевидно, что украинский транспорт – это совсем не то место, где будут соблюдаться санитарные нормы и социальная дистанция, поэтому риск заражения тут максимальный".

Владислав Банков уверен, что транспортное сообщение нужно открывать, разумеется, учитывая новые реалии: заново определять пассажировместимость и контролировать перевозчиков, не привыкших соблюдать такие ограничения.

Что касается метро, то здесь эксперты сходятся во мнении, что этот вид транспорта надо было не закрывать, а оставлять работать в измененном формате. По словам экономиста Алексея Куща, закрытие метро было перестраховкой, нежеланием власти брать на себя ответственность и напрягаться с моделями контроля. Эксперт считает, что если бы метро работало хотя бы в каком-то новом формате – тогда и число людей, оставшихся без работы, было бы гораздо меньше.

"В целом план Кабмина концептуально схож с идеями чиновников из других стран, разве что работу общественного транспорта следует возобновить гораздо раньше, иначе люди просто не смогут добираться на работу и высокорискованная авантюра в виде ранней отмены карантина может не принести ожидаемого экономического эффекта, – подытожил Сергей Родлер. – Да и ТРЦ можно было бы открыть еще на первом этапе, чтобы люди и бизнес постепенно возвращались к привычному для них образу жизни".

План выхода из карантина: важность ресторанов

Невооруженным глазом видно, что правительственный план по выходу из карантина большое внимание уделяет возвращению к обычной жизни кафе и ресторанов. Уже на первом этапе для нас запланирована возможность кофе на вынос, дальше – больше. Но нужны ли они запуганным украинцам уже на следующей неделе – большой вопрос.

Как написала на своей странице в соцсети руководитель "Ресторанного консалтинга" Ольга Насонова, карантин отложил свой отпечаток не только на различных сферах жизни, но и на мозгах. Страх перед вирусом вогнал многих в панику, и когда люди выйдут из этого состояния – неизвестно.

"Поскольку после отмены карантина вирус в мозгах все-таки останется, на первое место выйдет не просто сервис, а антибактериальный сервис, –написала Насонова. – Это такая игра, при которой рестораны должны создать впечатление абсолютно стерильных, а гости должны сделать вид, что в это поверили. Самым страшным будут не недостатки подачи или отсутствие улыбки (да и кто ее увидит, эту улыбку под маской?), а впечатление антисанитарии".

Эксперт ставит себя на место потенциального гостя и дает несколько советов ресторанам, дабы не отпугнуть долгожданных клиентов: демонстративно протирать дверные ручки и поверхности на глазах гостей, обязать весь персонал – от официантов до уборщиц – носить маски и перчатки, закрывать блюда при выносе, отказаться от предварительной сервировки столов, подавать специи, соль, сахар в одноразовой упаковке, расставить и развесить по всему залу санитайзеры. А еще – привыкать к отсутствию налички, ведь многие теперь стараются лишний раз не притрагиваться к "грязным деньгам".

Говоря о том, насколько целесообразно открывать кафе уже на первом этапе, экономисты затруднились с однозначным ответом.

"С одной стороны, кафе и рестораны продают явно не товары первой необходимости, – рассуждает Андрей Мартынюк. – С другой стороны, выпить на улице стаканчик кофе для многих стало традицией и возвращение такой возможности, без сомнения, поднимет настроение, а, вместе с ним, и стрессоустойчивость населения. Да и начинать же с чего-то надо. А насколько нужны украинцам кофе и ресторанная еда на вынос, они скажут сами, "проголосовав" своими кошельками".

Как сообщали "Комментарии", из-за осложнений, вызванных COVID-19, в Украине по состоянию на утро 8 мая скончался уже 361 пациент.

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