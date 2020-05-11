Карантин на финишной прямой: что происходит за рубежом и какой опыт должна извлечь Украина

Украина с 11 мая начинает ослабление карантина. Некоторые страны уже сделали это, а также предприняли ряд мер по реанимации экономики после атаки коронавируса и карантина. Издание "Комментарии" разбиралось, какой зарубежный опыт могло бы использовать наше государство, а также – что и почему из предложенных правительством мер не сработает.

Выход из карантина: американский подход

Президент США Дональд Трамп несколько раз порывался ослабить карантин. Но учитывая, что Штаты лидируют по распространению инфекции (около 1,3 миллиона заразившихся, почти 80 тысяч смертей), резко "отпускать гайки" нельзя. Выходить из карантина там намерены в три этапа, каждый из которых продлится около двух недель. "Запускать" этапы по собственному усмотрению должны губернаторы штатов.

На первом этапе американцы должны по возможности работать дома, не собираться в группы более 10 человек, не совершать поездки, если те не связаны с работой или не носят экстренного характера. При этом могут открыть кинотеатры, храмы и спортивные объекты. Но всё – при условии соблюдения мер социального дистанцирования.

На втором этапе уже могут открыться школы, возобновиться поездки и выходы из дома по второстепенным делам.

На третьем этапе в полной мере возобновляется рабочий процесс, а также разрешается посещение больниц и домов престарелых.

К 10 мая 43 из 50 штатов планировали полностью или частично снять карантин и возобновить работу бизнеса и других учреждений.

Каждый седьмой американец в апреле 2020 года был безработным (более 20 миллионов человек), что составляет самый высокий показатель безработицы со времен Великой депрессии в 1930 году. В целях поддержки экономики, которой МВФ прочит падение на 5,9%, американцы вливают в нее огромные деньги. Благо, ресурсы позволяют. Речь идет о 2,2 трлн долл. Средства пойдут финансовую помощь рабочим, безработным, крупным компаниям, малым и средним предприятиям, учреждениям системы здравоохранения.

Выход из карантина: как это делают в Европе

Европа, серьезно пострадавшая от коронавируса, также понемногу приходит в себя. Та же Италия, где инфекция убила более 30 тысяч человек из свыше 217 тысяч зараженных, уже запустила работу заводов. Дети пошли в садики, часть ресторанов смогла наладить доставку, фермеры получили возможность продавать урожай на рынках. Магазины розничной торговли и музеи откроются 18 мая, а вот салоны красоты, парикмахерские, бары и рестораны начнут работу не раньше 1 июня. Общественный транспорт работает, но с соблюдением дистанцирования и санитарных норм.

Во Франции (более 26 тысяч погибших из свыше 176 тысяч зараженных) с 11 мая намерены открыть школы, колледжи и вузы. Рестораны, бары и кинотеатры пока останутся закрытыми.

Несмотря на почти 170 тыс. зараженных, количество умерших в Германии – менее 8 тысяч. Такая статистика побудила немцев еще с 20 апреля начать смягчать карантинные меры. На данный момент открыты школы (но лишь для старшеклассников и четвертых – последних – классов начальной школы), магазины и торговые центры, независимо от их площади (первоначально открыли лишь те, площадь которых была более 800 квадратных метров), парикмахерские, религиозные заведения. Планируется, что с 15 мая возобновятся матчи футбольной Бундеслиги (высший дивизион чемпионата Германии, – ред.).

Швейцария (более 1,5 тысячи умерших при свыше 30 тысячах подтвержденных случаях заболеваний) с 11 мая запускает очередное ослабление карантина. Среди прочего, будет разрешено возобновить работу школ, ресторанов, всех магазинов розничной торговли, музеев, библиотек, спортзалов, турфирм. Планируется и смягчение погранично-миграционного режима.

Если говорить о близким к нам странах Восточной Европы, то в Чехии (более 8 тысяч инфицированных, свыше 270 смертей) с 11 мая запускают в работу торговые центры, крупные магазины, парикмахерские и салоны красоты, рестораны и кафе с раздаточным окном. Также будет позволено осуществлять международные пассажирские перевозки через границу автобусами и железнодорожным транспортом. С 25 мая там, скорее всего, возобновит работу большинство предприятий и ресторанов. В июле планируется открыть границы со Словакией, Австрией, Германией и Польшей.

Что до самой Польши (около 16 тысяч инфицированных при почти 80 умерших), куда так рвутся украинские трудовые мигранты, то там карантинные ограничения постепенно снимают с 20 апреля. Уже открыты леса и парки, смягчены правила торговли, заработали торговые центры и гостиницы. Но "под замком" детские комнаты, бассейны, сауны, дискотеки. Граждане по-прежнему обязаны носить защитные маски в общественных местах и соблюдать правила дистанцирования. Местные санитарные органы принимают решения о возобновлении работы музеев, арт-галереей, библиотек, книжных магазинов. Университеты, школы и дошкольные заведения закрыты как минимум до 24 мая.

Сербия (почти 10 тысяч заражений, 209 летальных исходов) с 4 мая возобновила работу общественного транспорта, а 7 мая отменила режим чрезвычайного положения, введенный еще в марте и включавший в себя комендантский час и ряд жестких запретных мер. В стране возобновляют работу ТЦ, кафе и рестораны. Но всё – с учетом соблюдения правил социального дистанцирования. Планируется, что с 11 мая малыши уже смогут посещать детские сады.

Эксперт-международник Антон Кучухидзе считает, что лучшим из европейских примеров противодействия пандемии с наименьшим ущербом является шведский.

"Они фактически не останавливали малый и средний бизнес. Ввели просто санитарные нормы, при которых МСБ мог работать – те же рестораны, кафе, различные магазины. Соответственно, и падение экономики будет у них не таким высоким, как у других… Австрия уже вышла из жесткого карантина. Чехия начала выходить. Дания... Италия думает, как запустить промышленность при соблюдении санитарных норм. Все в Европе постепенно пришли к тому, что, предпринимая определенные санитарные нормы, обеспечивая предприятия, работников соответствующими средствами, можно обходиться и без жесткого карантина", – поделился мнением Кучухидзе.

Выход из карантина: российский формат

В России, где количество инфицированных достигло уже почти 188 тыс. человек (пятое место в мире, впереди лишь США, Испания, Италия и Великобритания), а число жертв превысило 1,7 тыс., с введением антикоронавирусных мер затянули. А потому и выход их карантина вряд ли будет скорым.

Роспотребнадзор опубликовал на днях рекомендации для поэтапной отмены карантина. Для каждого региона время отмены ограничений определяется индивидуально. Но есть некие общие тренды. Так, выход из карантина предусматривает три этапа. На первом возобновляют работу небольшие непродовольственные магазины; возвращаются услуги, "исключающие одномоментный контакт большого числа людей", разрешаются прогулки и занятия спортом на открытом воздухе. На втором – открываются уже большие торговые точки, а также "отдельные образовательные организации". Однако сохраняется ограничение на количество людей, которые могут находиться в одном помещении одновременно. Третий этап предусматривает открытие гостиниц, всех образовательных учреждений, полное возвращение к работе сферы услуг и торговли.

На каждом из этапов люди из группы риска (в первую очередь пожилые граждане) не должны без необходимости выходить из дома. Также сохраняется требование носить защитные маски при любом выходе на улицу, в магазин, при поездках в транспорте. Пока не ясно, когда будет отменен пропускной режим, действующий с апреля в Москве (там почти 100 тысяч зараженных и около тысячи умерших от последствий коронавируса) и ряде других мегаполисов. При этом с 12 мая в столице РФ уже может быть разрешена полноценная работа всех промышленных и строительных предприятий.

Президент РФ Владимир Путин поручил главам российских регионов, опираясь на рекомендации Роспотребнадзора, выработать подробный алгоритм действий на период после 11 мая.

Кстати, меры поддержки населения и предприятий со стороны государства в РФ достаточно неплохие, если верить заявлениям официальных лиц. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, российские банки в рамках реализации мер поддержки малого и среднего бизнеса получили 35 тысяч обращений от таких предприятий на реструктуризацию кредитов. Объем предоставленных компаниям и МСБ кредитных каникул составил 68 млрд руб.

Выход из карантина: в чём проблема Украины

Политический эксперт Александр Савченко уверен, что выход из карантина для Украины будет проблематичен. Во многом из-за того, что сам карантин у нас оказался убийственным для МСБ.

"Основной просчет, который смогла совершить власть – это начать применять методы управления странной до периода пандемии и особенно во время её, подсмотренные у других стран – с более развитой экономикой, с совершенно другой стратегией и возможностью маневра, – поясняет Александр Савченко. – То, что может быть с успехом применено, к примеру, в Германии и Китае, совершенно неправильно пытаться под копирку задействовать в Украине, с нашей практически разрушенной экономикой. Было понятно, что страна просто не выдержит таких экспериментов над собой из-за отсутствия плавучести в нашей экономике – даже без применения всяческих карантинных мер. И уж тем более – применяя любого рода ограничения. Но у нас пошли именно по пути экспериментов и продолжают тушить пожар собственной экономики, поливая это всё бензином. У наших властей отсутствуют опыт и сценарии применения спасительных средств. В результате всё катится по наитию, совершенно без управления, без даже зачаточного уровня стратегии".

Эксперт Украинского института политики (УИП) Ева Антоненко отмечает, что статистика распространения коронавируса в Украине очень неоднородная. Лидируют по заболеваемости западные области, в которые вернулось наибольшее количество заробитчан, а также Киев и Киевская область, принявшие наибольший приток населения из регионов. Минимальные показатели заболеваемости – в восточных областях.

"Уже только это указывает на необходимость подхода к карантинным ограничениям по региональному принципу: в зависимости от ситуации внутри области можно начать снимать те или иные ограничения при постоянном контроле ситуации с заболеваемостью", – подчеркивает Ева Антоненко.

Но подобный подход намерены вводить лишь сейчас, после фактически двухмесячных жестких мер для всех. Впрочем, для всех ли? Ведь когда МСБ оказался "под замком", крупные компании продолжали работать. Многие – с нарушением карантинных мер. Работали и мировые сети, тогда как их украинские более мелкие аналоги наша власть отправила "на карантин". Без соответствующих компенсаций. Ведь таковыми сложно назвать точечное снижение налогов и весьма условные кредитные каникулы, тогда как предпринимателей попросту лишили средств к существованию.

Глава Минэкономики Игорь Петрашко уверяет, что правительство подготовило дополнительные программы для помощи бизнесу при выходе из карантина. При этом упоминаются всё те же "5-7-9%", анонсируется запуск программы "Нові гроші", которая предусматривает финансирование микро- и малых предприятий. Вот только часть МСБ просто не выйдет из карантина, потому что ее – этой самой части – уже не стало…

По мнению экономического эксперта в Ukraine Economic Outlook Адриана Пантюхова, Украина мало взаимодействовала с перекрытием потерянных доходов у временно безработных, и не предоставила поддержки малым предпринимателям, кроме программ кредитных каникул в основных банках Украины.

"Вышеперечисленные меры – это не новшество, они успешно были внедрены в развитых странах, – подчеркивает Адриан Пантюхов. – Отмечу США и Германию, в которых 1 трлн и 610 млрд долл. соответственно было выделено на финансирования зарплат вынужденно безработных и на кредиты предприятиям с льготными условиями. В Украине же выбранный сценарий – строгого карантина, без обеспечения необходимого уровня поддержки населения – обречен на провал, сопровождаемый резким снижением уровня благосостояния населения".

Ева Антоненко напоминает и о двойных стандартах карантинных ограничений, действующих в пользу крупного бизнеса.

"Они уже вызвали социальное напряжение и бьют по рейтингам власти, – подчеркивает эксперт УИП. – Также они привели к усиливающейся децентрализации, при которой отдельные представители региональных властей берут на себя ответственность за послабление карантина. Эта ситуация не только ослабляет центральную власть и усиливает вес регионов, но и с большой вероятностью может привести к проигрышу президентской партии на запланированных на осень местных выборах. Тот, кто вовремя адекватно возглавит ослабление и снятие карантина, может получить большие политические очки. Ведь сейчас остро встал вопрос соразмерности опасности коронавируса, ограничений, которые были введены, – и экономических потерь от них".

Также Ева Антоненко считает нелогичным запрет на прогулки в парках и зеленых зонах, на занятия спортом на специально предусмотренных для этого площадках.

"Ведь чистый воздух и физические нагрузки, наоборот, стимулируют укрепление иммунитета. Спортплощадки также можно было бы не закрывать при обязательном условии соблюдения дистанции и использования перчаток на тренажерах… То же касается рынков и площадок под открытым небом, где циркулирует воздух, магазинчиков малых предпринимателей", – подчеркивает эксперт.

Выход из карантина: как будем это делать – и что может помешать

Правительство Украины анонсировало 5 этапов выхода из карантина. Подробно издание "Комментарии" осветило их в отдельном материале.

На первом этапе, который стартует 11 мая, снимается большинство карантинных ограничений, введенных 13 марта. Например, будут открыты все зоны отдыха, включая парки и скверы, рестораны и кафе смогут готовить заказы "на вынос", и принимать гостей на летних террасах, откроются непродовольственные магазины (в частности, в ТЦ), парикмахерские, нотариальные и адвокатские конторы, автомойки, веломагазины и велопрокаты.

Эксперт-международник Антон Кучухидзе обращает внимание, что пять этапов, которые Кабмин представил в конце апреля, во многом дублируют подходы Еврокомиссии.

"Еще 15 апреля Еврокомиссия представила рекомендации странам ЕС, ориентируясь на которые можно снимать режим жесткого карантина. Первый фактор – это то, что страна имеет достаточно средств, чтобы контролировать рост заболеваемости. Второй – территории, где удалось предотвратить широкое распространение заболеваний, при внедрении определенных санитарных норм, также могут выходить из карантина. Фактически то же предложило наше правительство. Суть в том, что можно запускать экономику, предпринимая соответствующие санитарные нормы: соблюдение социальной дистанции, санитайзеры и так далее...", – рассказал эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что выходить из карантина следует дисциплинированно и согласно с поэтапным планом.

Вот только план этот – не без изъянов.

"Присутствуют несколько критичных ограничений, которые останутся до следующего ослабления, – говорит экономический эксперт Адриан Пантюхов о первом этапе выхода из карантина по-украински. – В эту категорию попадает общественный транспорт, метрополитен, жд и авиаперевозки. Что однозначно вызовет затруднения в запуске всех непродовольственных магазинов. В отличие от европейских стран, которые параллельно Украине снимают ограничения на работу магазинов и ресторанов. В Германии, например, с 9-го мая разрешено открываться ресторанам и гостиницам, а в Италии, Франции с 1-го июня. Различие в сроках открытия Украины и большей части Европы – несущественны, что минимизирует шансы получить роль догоняющих. Если бы не критически важная деталь – ограничения на работу ОТ, который является жизненно-необходимым для многих украинцев".

Эксперт подчеркивает, что закрытие общественного транспорта вместе с метрополитеном резко отправили украинцев в "вынужденный отпуск по причине отсутствия возможности добраться на работу". Он также отмечает, что кроме нашей страны, перманентно закрытым был общественный транспорт лишь в китайском Ухане, Индонезии, Индии и Филиппинах.

"Закрытие метрополитена вместе с наземным транспортом было разумным решением для сдерживания распространения вируса. Но снятие ограничения на работу непродовольственных магазинов без запуска ОТ не принесет ожидаемых результатов для запуска, или хотя бы поддержки экономики, – уверен Адриан Пантюхов. – На данный момент первоочередной задачей Украины является обеспечение работы транспорта, безусловно, по примерам европейских стран с их правилами (обязательно носить маски, периодическая дезинфекция) эпидемзащиты".

Ева Антоненко также обращает внимание, что многие страны сейчас запускают экономику и общественный транспорт, несмотря на значительно более тяжелую, чем в Украине, ситуацию с распространением коронавируса.

"В тех же Лондоне и Нью-Йорке метро не останавливали. Ограничения в большинстве стран снимаются поэтапно, с соблюдениями правил дистанцирования и гигиены, – подчеркивает эксперт УИП. – Украине следует следовать примеру стран, лидеры которых озабочены состоянием их экономик, и разрешать работать предприятиям и заводам. Но не менее важный момент для запуска экономики – полноценная работа общественного транспорта, в том числе и метро, без чего экономика не сможет начать запускаться: рабочим необходимо доехать до места работы, потребителям товаров и услуг – добраться до тех, кто эти товары и услуги предлагает".

Вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Денис Красников призывает учитывать опыт Китая. В частности, в том, как создать эффективную площадку для производства товаров и экспорта по всему миру.

"Украине уже нельзя сейчас лишь продолжать уповать на судьбу, которая даст или не даст позитивные цены на сталь или зерно, – уверен Денис Красников. – Необходимо отыскивать ниши в новой, кризисной и посткризисной экономике. Надо создавать лучшее в мире место для IT сектора, переработки продуктов питания, производства антисептиков, лекарственных препаратов, средств защиты. Нельзя забывать об инновационных отраслях экономики. Инженерия и космос всё равно будут востребованы. Максимально снизьте налоги, оградите бизнес от правоохранительных органов и сделайте площадки для этих отраслей. Бизнес придет, создав рабочие места и трудоустроив наших выпускников высокотехнологичных и IT специальностей, где образование наше ещё сильное".

Как ранее сообщали "Комментарии", только одна область в Украине полностью рассчиталась с медиками за борьбу с коронавирусом.

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