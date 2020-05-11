Только одна область в Украине полностью рассчиталась с медиками за борьбу с коронавирусом

Полтавская область стала единственной в Украине, которая полностью рассчиталась с медиками за борьбу с коронавирусом. Речь идет об обещанной 300-процентной надбавке к зарплате, сказал во время традиционного брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

Надбавки 300% к окладу для врачей, которые работают с больными коронавирусом, предусмотрены в бюджете. Однако почти в каждом украинском регионе их либо не получили вовсе, либо выплатили только частично. Из-за этого медики неоднократно выходили на протест. Максим Степанов ранее объяснял, что все деньги на доплаты были перечислены в местные бюджеты. И уже там должны были решить, как именно их распределить между медработниками.

"Единственная область, которая справилась с поставленной задачей и отдала выплаты полностью - это Полтавская. В среднем здесь каждому медработнику, работающему с COVID-19, заплатили около 21 тысячи гривен. Это уже с учетом тех 300%, о которых шла речь", - сказал Степанов во время рабочей поездки в Полтавскую область. При этом пообещал, что будут разбираться с ситуацией, которая сложилась вокруг выплат в других регионах.

Стоит отметить, что среди общего количества инфицированных коронавирусом с начала вспышки в Украине, каждый пятый - это медик. COVID-19 подцепили около 3 тысяч врачей. 824 из них уже выздоровели. Умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусом, 22 медицинских работника.

Ранее "Комментарии" рассказывали, почему украинские врачи не могут получить надбавку за борьбу с коронавирусом.

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