Надбавка медикам в 300%: почему выплаты нет и стоит ли её ждать

В Сети все активнее тиражируют информацию, что обещанные медикам 300% надбавки застряли на уровне облгосадминистраций. Между тем, количество инфицированных медиков в Украине растет, а надбавок и нужного количества средств защиты у многих как не было, так и нет. Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии".

О том, что обещанные медикам 300% надбавки застряли на уровне областных госадминистраций, сообщила народный депутат Лариса Билозир – самовыдвиженец по избирательному округу № 15 Винницкой области. По ее словам, общаясь постоянно с медиками своего округа, она узнала, что те до сих пор не получили ни копейки надбавки даже за март. При этом в Винницкой ОГА на запрос нардепа ответили, что только рассматривают предложение о предоставление таких субвенций.



Также Билозир утверждает, что медики, которые боролись с COVID-19, получат надбавку почасово, а не за сам факт, что составит максимум до 20% надбавки, никак не 300%. Между тем, согласно данным Центра общественного здоровья Украины, каждый 5-й зараженный в Украине – сотрудник медучреждения.



Надбавка медикам в 300% и безответственность власти

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний считает, что вокруг выплат медикам, как и вокруг всего, что связано с пандемией коронавируса и карантином, плодится много фейков. Но при этом не исключает, что имеет место быть традиционное украинское "раздолбайство". В том числе – на уровне центральных или местных властей.

"Готовиться к встрече коронавируса нужно было в январе-феврале. У нас же тянули до последнего. В итоге не успели ни обеспечить медиков соответствующим количеством средств защиты, ни всех граждан – элементарными медмасками. Не говоря уж о выработке грамотной стратегии противодействия пандемии", – говорит Тарас Загородний.

Что касается денег, которые, по данным официального Киева, были спущены на места, то эксперт обращает внимание на ряд нюансов.

"Деньги приходят определенными траншами с определенными промежутками времени, – отмечает Загородний. – Между их отсылкой и выдачей есть определенный временной лаг. Средства нужно оформить, провести, подтвердить приход денег из центра вниз, распределить, сбросить на карточки. Но организационный процесс у нас традиционно не на высоте. И если в Кабмине уверяют, что средства отослали, то нужно уже разбираться с местными властями, почему они не выплатил. Если задержки на уровне ОГА, то президент может дать нагоняй, так как это – его линия подчинения".

Надбавка медикам в 300%: на деле это не так уж много

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук Игорь Петренко подчеркивает, что информация про "300% надбавки" медикам звучала очень серьезно. Но от реальности это далеко.

"Нужно понимать, что речь шла о 300% не от зарплаты, а от оклада, который у медиков – небольшой. Так что, на самом деле, речь идет не о такой уж и существенной прибавке, – говорит эксперт. – Кроме того, далеко не все медики, участвующие в противодействии коронавирусной инфекции, получат по 300% надбавки. Есть те, кто получи значительно меньше. И в этом – определенный манипулятивный момент. Ведь все мы слышим "300%". А на самом деле это не так. Зато пиариться на такой круглой цифре очень удобно".

Игорь Петренко обращает внимание и на то, что следующий этап медреформы предусматривал уменьшение финансирования медицинских учреждений.

"Логика была в том, что медики сами должны зарабатывать, привлекая клиентов, будучи клиентоориентированными, – поясняет эксперт. – Следовало остановить внедрение медреформы, когда стало ясно, что накатывает пандемия. Но у нас была чехарда с министрами, так что и тут проявились проблемные для медиков моменты. Естественно, в нынешних условиях говорить о сокращении представителей системы здравоохранения – недопустимо".

Что касается перечисления тех самых "надбавок", то и тут есть свои скользкие моменты. Кроме собственно организационных (дошли-не дошли, если дошли – то почему не выданы).

"Частично эти средства намеревались брать из местных бюджетов, – отмечает Игорь Петренко. – Но они и так обескровлены из-за недопоступлений в связи с карантинными мерами. Бизнес-активность ведь заметно упала. К тому же, центральная власть лишила местные бюджеты налогов на сдачу в аренду муниципальной собственности, на землю и так далее… Легче всего сказать, что тут виноваты местные власти. Но это – комплексный вопрос. И если ВР проголосовала за надбавки, нужно было четко объяснить, о какой сумму идет речь, как она будет распределяться, как и каким образом выдаваться. Мы видим очередной провал коммуникации с обществом. И рост недовольства – теперь уже среди находящихся на передовой борьбы с пандемией медиков, которые считают, что их обманули".

Надбавка медикам в 300%: деньги зависли на стадии распределения

"Я читал ещё несколько дней назад о том, что обещанные 300% надбавки к зарплате уже перечислены Минздравом на места. Об этом отчитался и глава МОЗ на одном из брифингов, – говорит политолог аналитического центра ИНПОЛИТ Никита Трачук. – Тем не менее, возникает вопрос, как будто из песни Высоцкого – "Где деньги, Зин?". Ситуация, на мой взгляд, вопиющая. Насколько я помню, там кое-где пока просто всё еще решают, как эти деньги перераспределить на местах между медиками (а мы прекрасно знаем, к чему обычно приводит такое "осваивание" бюджета), а кое-где – придумали алгоритм, такую "схему" надбавок, когда они почасовые, а не в целом за работу. И после этого врач получает гораздо меньше, чем заслужил, и чем было выделено денег".

Медики – на передовой линии обороны от пандемии, напоминает политолог. Тем страшнее, что вокруг них ведутся какие-то махинации.

"Хочется сказать медикам огромное спасибо за их работу. Это – героические люди, – подчеркивает Никита Трачук. – Те, кто сидит в высоких кабинетах и занимается махинациями на здоровье и жизни сограждане, вроде как тоже люди… Но будто бы какие-то другие, из другого мира. Я считаю, что эпидемия окончательно сорвала маски: мы живем в совершенно "прогнившем" изнутри государстве, в социуме с сильно деградировавшими социальными отношениями и ответственностью, насквозь пропитанном коррупцией как фундаментом этих самых отношений. Почти уверен, что никто не понесет по итогу заслуженного наказания… Наш народ, похоже, не прошибить ничем: во всём найдем выгоду".

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