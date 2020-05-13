Медведчук: "Власть должна срочно отказаться от второго этапа медреформы"

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук обозначил, что в Украине сегодня сложилась уже просто критическая ситуация в медицинской сфере, и власть обязано отказаться от второго этапа медицинской реформы, как это было обещано украинцам во время предвыборной кампании президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба партии "ОПЗЖ".

"Во всем, безусловно, виновата власть. Надо объективно сказать, что не только действующая, но и предыдущая, которая довела страну до ручки. Потому что то, что происходило, начиная с 2014 года, – это не только вопросы внешнего управления. Это вопросы падения экономики, это вопросы падения уровня жизни, это процессы полного уничтожения нашей промышленности, уничтожения многих отраслей, представляющих сегодня ту основу, которая должна существовать для наполнения доходной части бюджета, а значит, повышать уровень благосостояния наших граждан", - указал народный депутат.

Медведчук также добавил, что есть ряд конкретных ошибок, которые привели отрасль медицины в Украине к плачевному положению

"Надо было отказаться, как это и звучало в первые дни после прихода команды Зеленского, от второго этапа медицинской реформы. Надо было ее не просто приостановить, надо было ее пересмотреть и принять те решения, которые бы могли изменить эту ситуацию", - указал оппозиционный парлментарий.

При этом один из руководителей оппозиционной партии подчеркнул, что с приходом Зеленского ситуация не изменилась и ничего из обещанного не состоялось.

"И только сейчас, когда уже осознали, что мы не просто в пропасти, а на дне этой пропасти, пошли заявления о приостановлении второго этапа реформы. Когда закрылись психиатрические лечебницы, когда закрылись больницы, специализацией которых было лечение туберкулеза, когда сотни, десятки тысяч людей были выброшены на улицу, когда прекратили свою работу многие врачи, когда идет массовое заражение врачей, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом, только тогда поняли: то, что предлагала госпожа Супрун, то, что внедряли западные хозяева в течение последних семи лет, – это все преступление против украинского народа, это преступление против нашей страны", - заключил Медведчук.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Медведчук раскритиковал позицию государственного руководства в отношении ограничений для населения, связанных с карантином.

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