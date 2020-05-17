Язык

Українська

Русский

Coinspot 17.05.2020

BTC/USD

9734.29

ETH/USD

206.86

LTC/USD

44.28

НБУ 17.05.2020

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

29.00

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Разумков рассказал, как часто обсуждает спорные вопросы с Зеленским
НОВОСТИ Все новости

Разумков рассказал, как часто обсуждает спорные вопросы с Зеленским

По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, он еженедельно встречается с главой государства Владимиром Зеленским

сегодня, 16:58
Автор:

• Екатерина Белоброва

Разумков рассказал, как часто обсуждает спорные вопросы с Зеленским

Глава парламента Дмитрий Разумков рассказал, что каждую неделю проводит персональные встречи с украинским гарантом Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал в интервью изданию "Радио Свобода".

При этом он добавил, что в случае возникновения сложных вопросов, президент всегда с ним на телефонной связи.

"Как часто встречаемся? Ну минимум раз в неделю мы видимся. Если мы говорим о телефонных разговорах, то гораздо чаще", - заявил Разумков.

Также спикер Рады отметил, что одно из сильнейших качеств Владимира Зеленского, это способность обсуждать неоднозначных ситуаций, прислушиваться к аргументам собеседников, искать истину.

"Модно спорить, дискутировать и это нормальная ситуация, когда ты убеждаешь, или тебя убеждают. Всегда надо искать общую позицию, к которой стремиться. И если у тебя аргументы, то тебя услышат коллеги. Если будут в них аргументы, ты должен услышать их. Это тоже нормально. Это нормальный процесс", - заключил Дмитрий Разумков.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава парламента Дмитрий Разумков рассказал, как украинскому правительству можно вернуть Крым.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/interwiew-razumkov/30615288.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...