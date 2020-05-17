Разумков рассказал, как часто обсуждает спорные вопросы с Зеленским

Глава парламента Дмитрий Разумков рассказал, что каждую неделю проводит персональные встречи с украинским гарантом Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал в интервью изданию "Радио Свобода".

При этом он добавил, что в случае возникновения сложных вопросов, президент всегда с ним на телефонной связи.

"Как часто встречаемся? Ну минимум раз в неделю мы видимся. Если мы говорим о телефонных разговорах, то гораздо чаще", - заявил Разумков.

Также спикер Рады отметил, что одно из сильнейших качеств Владимира Зеленского, это способность обсуждать неоднозначных ситуаций, прислушиваться к аргументам собеседников, искать истину.

"Модно спорить, дискутировать и это нормальная ситуация, когда ты убеждаешь, или тебя убеждают. Всегда надо искать общую позицию, к которой стремиться. И если у тебя аргументы, то тебя услышат коллеги. Если будут в них аргументы, ты должен услышать их. Это тоже нормально. Это нормальный процесс", - заключил Дмитрий Разумков.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава парламента Дмитрий Разумков рассказал, как украинскому правительству можно вернуть Крым.

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