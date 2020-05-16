Люди всегда хотят жить там, где лучше: Разумков о возвращении Крыма

Возвращение Крыма Украине будет трудным и нескорым, но история показывает, что территории рано или поздно возвращаются к государствам, которым принадлежат. Об этом рассказал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью "Радио Свобода".

По словам Разумкова, процесс возвращения аннексированного полуостров является трудным и небыстрым. Однако это вопрос нельзя снимать с повестки дня, продолжая всячески прорабатывать на разных уровнях.

"И мы не должны терять коммуникацию с оккупированными территориями и Донбасса, и Крыма. Потому что на протяжении нескольких лет этот процесс был отставлен на второй план", - считает глава ВРУ.

Несмотря на вызовы, которые сейчас встали перед Украиной – пандемия и кризис, он уверен, что оставлять или отдавать свои территории является невозможным.

Среди методов, которые Украина должна применить для ускорения возврата своих территорий, Разумков перечислил международное давление, международную позицию и экономические меры.

"В первую очередь это, пожалуй, развитие государства Украина, - отметил он. – Потому что люди всегда хотят жить там, где лучше. Если на территории свободного государства будет лучше, то и возвращать временно оккупированные территории Крыма и Донбасса будет проще".

Разумков добавил, что всемирная история и опыт сегодняшней Европы показывает, что проходит 5, 10, 20 или более лет и территории снова возвращаются к тем государствам, которым они действительно принадлежат.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о разработке концепции возвращения оккупированного Россией Крыма под контроль украинской власти. Эксперты по просьбе издания "Комментарии" оценили озвученные главой МИД "тактические задачи" и действия украинской власти в ракурсе деоккупации АРК и Севастополя.

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