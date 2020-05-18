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Зеленский назначил нового замглавы МИД Украины

Выбор на высокопоставленную должность в МИД пал на представительницу крымскотатарского народа Эмине Джапарову

сегодня, 18:44
Автор:

• Екатерина Белоброва

Зеленский назначил нового замглавы МИД Украины

Сегодня глава государства Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на пост заместителя министра иностранных дел. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Такое решение украинский гарант принял в свете дискуссии с представителями крымскотатарского народа, обозначив, что их делегат должен занимать высокопоставленный пост и представлять их интересы на международной арене.

Кроме того,  Зеленский инициировал создание рабочей группы, в составе которой будут крымские татары, чтобы решить накопившиеся проблемные вопросы этой этнической группы, которая является полноценными гражданами Украины.

"Рабочая группа будет давать нам предложения, мы обменивались этими предложениями и очень быстро двигались", - заключил украинский гарант.

Отмечается, что Эмине  Джапарова с 2019 года занимала должность заместителя главы министерства информационной политики Украины. Она входила в первую десятку партийного списка "Украинской стратегии" бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана на досрочных выборах в Верховную Раду.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский пообещал крымским татарам ввести крупнейшие исламские праздники в перечень государственных в Украине.


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/prezident-iniciyuye-stvorennya-robochoyi-grupi-z-virishennya-61189
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