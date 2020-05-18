Зеленский назначил нового замглавы МИД Украины

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Сегодня глава государства Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на пост заместителя министра иностранных дел. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
Такое решение украинский гарант принял в свете дискуссии с представителями крымскотатарского народа, обозначив, что их делегат должен занимать высокопоставленный пост и представлять их интересы на международной арене.
Кроме того, Зеленский инициировал создание рабочей группы, в составе которой будут крымские татары, чтобы решить накопившиеся проблемные вопросы этой этнической группы, которая является полноценными гражданами Украины.
"Рабочая группа будет давать нам предложения, мы обменивались этими предложениями и очень быстро двигались", - заключил украинский гарант.
Отмечается, что Эмине Джапарова с 2019 года занимала должность заместителя главы министерства информационной политики Украины. Она входила в первую десятку партийного списка "Украинской стратегии" бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана на досрочных выборах в Верховную Раду.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский пообещал крымским татарам ввести крупнейшие исламские праздники в перечень государственных в Украине.
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