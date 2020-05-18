Зеленский утвердит два главных исламских праздника государственными в Украине

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшие дни он планирует подписать указ, согласно которому Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на самого гаранта.

Такое заявление лидер украинской нации сделал во время встречи с представителями крымскотатарской громады. Зеленский пообещал, что подписанный им указ будет опубликован на сайте Офиса президента и вступит в силу уже в ближайшие дни.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня, в День памяти жертв геноцида крымских татар, президент Владимир Зеленский пообещал представителям этнической группы, что вернет аннексированный полуостров в состав Украины.

"Только спустя более 40 лет они (крымские татары, – ред.) получили возможность вернуться домой. Казалось, все беды позади. Но в 2014 году в результате аннексии Крыма много украинцев и крымских татар были вынуждены вновь покинуть свою землю, – пишет президент Украины на своей странице в Facebook. - Мы верим, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину. Крымские татары и украинцы вернутся в родные дома, соберутся за одним столом, чтобы вместе сказать: Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу и нашу свободу! Вечная память всем жертвам геноцида крымскотатарского народа".



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