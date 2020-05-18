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Зеленский обратился к татарам и сказал, когда Крым вернется в состав Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сделал обращение в День памяти жертв депортации и геноцида крымскотатарского народа

сегодня, 10:20
Автор:

• Елена Волкова

Зеленский обратился к татарам и сказал, когда Крым вернется в состав Украины

Сегодня, в День памяти жертв депортации и геноцида крымскотатарского народа, президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему народу. Гарант Конституции сказал, что действительно верит в то, что наступит день, когда Крым вернется в состав Украины. Об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook.

Зеленский пишет о том, что этот день - 18 мая 1944 года - стал  "трагическим рассветом в жизни крымскотатарского народа".

"Только спустя более 40 лет они (крымские татары, – ред.) получили возможность вернуться домой. Казалось, все беды позади. Но в 2014 году в результате аннексии Крыма много украинцев и крымских татар были вынуждены вновь покинуть свою землю, – пишет президент Украины. - Мы верим, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину. Крымские татары и украинцы вернутся в родные дома, соберутся за одним столом, чтобы вместе сказать: Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу и нашу свободу! Вечная память всем жертвам геноцида крымскотатарского народа".

Кроме того, сегодня ночью на здании Офиса президента в Киеве появилась световая проекция в знак солидарности украинского и крымскотатарского народов.


Ранее “Комментарии” сообщали, что бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал, что уголовные производства в отношении пятого президента Петра Порошенко обсуждали с нынешним главой Украины Владимиром Зеленским.


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Источник: https://www.facebook.com/president.gov.ua/
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