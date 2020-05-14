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Рябошапка признался, какое отношение имеет Зеленский к уголовному преследованию Порошенко

По словам Рябошапки, преследования Порошенко Зеленским напоминают ему времена Януковича, который также наказывал своих политических оппонентов

сегодня, 13:25
Автор:

• Елена Волкова

Рябошапка признался, какое отношение имеет Зеленский к уголовному преследованию Порошенко

Бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал, что уголовные производства в отношении пятого президента Петра Порошенко обсуждали с нынешним главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом экс-гособвинитель рассказал в интервью изданию "Левый Берег".

По словам Рябошапки, преследования Порошенко напоминают ему времена Януковича, который также наказывал своих политических оппонентов.

"Если никаких оснований нет, невозможно и привлечь к ответственности. Если они есть, тогда это можно делать. А делать так, как делали предыдущие власти, очевидно, нельзя. Я объяснял президенту, что, по крайней мере, по двум кейсам, в частности, по делу Высшего совета правосудия, что эти истории не являются перспективными. А Венедиктова рассказывала, что Генпрокурор блокирует работу ГБР", - говорит Рябошапка.

Экс-чиновник считает, что проект подозрения, подписанный Венедиктовой и переданный в Генпрокуратуру, был юридически безграмотным и не имел правовых перспектив. Рябошапка говорит, что после просмотра прокуроры сказали, что это некачественный документ, поэтому отправили его в Государственное бюро расследований на доработку. 

”Документ был весь исчерчен. Мало того, что там на самом деле не было доказательств, которые могли бы подтвердить преступления, в которых подозревался пятый президент. Так еще и юридически все было очень несовершенно оформлено", - рассказал Рябошапка.

Ранее мы сообщали, что Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова зарегистрировала уголовное производство в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко по факту незаконного назначения служащих Верховного суда. Как следует из обращения работников ВСУ, действия президента в назначении судей нарушают Конституцию Украины и закон о судоустройстве и статусе судей.

Указанные действия квалифицированы по статьям злоупотребление властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364),  вмешательство в деятельность судебных органов (ч. 2 ст. 376), невыполнение судебного решения (ч. 4 ст. 382), действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (ч. Ч. 1, 2 ст. 109).

 


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Источник: https://lb.ua/news/2020/05/13/457415_ryaboshapka_na_zustrichi_z.html?fbclid=IwAR2CpAdVua88QBiKwYtYh2bGc3KBucPllavczyHfn0HAn1MvOXhApNRGv0A
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