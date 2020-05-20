Почему Аваков остается во власти: Зеленский дал ответ

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков является мощным министром, по мнению украинского президента Владимира Зеленского. Об этом гарант рассказал на пресс-конференции по итогам своего года президентства.

По словам гаранта, у главы МВД сейчас есть одно важное задание.

"Арсен Аваков - не мой кум, не мой близкий друг. Наоборот, у него есть близкие друзья, с которыми я не дружу, - сказал Зеленский. – Мощный ли он министр? Да. Сложная ли у нас сейчас ситуация? Считаю, да. Большая у него ответственность? Да. Его ответственность - дело Шеремета. Он начал это дело и должен довести его до конца".

Добавим, что Зеленский заверил о раскрытии дел Шеремета и Гандзюк.

"Заказчики сядут за решетку. Остался последний шаг - это суд. Он должен быть независимым и вынести независимый приговор. Давить не будем, но будем делать все, чтобы все было справедливым, - сказал президент. - Что касается дела Шеремета, то все очень сложно. Сейчас это дело ведет и за него отвечает Арсен Аваков. И он ответственный за это дело. Если суд докажет, что те подозреваемые, которые есть - виновны, то они сядут в тюрьму. Со всеми этими делами мы точно разберемся".

Напомним, Зеленский на пресс-конференции рассказал, почему назначил на государственные должности своих знакомых.

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