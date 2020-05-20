Трудно найти и профессиональных, и чистых: Зеленский о кадровом голоде в госсфере

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поставил на должностные посты своего кума или военного друга. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам года президентства.

Так, на ответ журналистов о работе в госсфере знакомых президента Сергея Шефира, Андрея Ермака или Серия Трофимова, гарант заявил, что должности получили новые люди, а этого он и обещал накануне выборов.

"В отношении Венедиктовой (генеральный прокурор Украины – ред.). Я обещал, что к власти придут другие люди и они приходят. Венедиктова - одна из них. Ирина - образованный человек, она практик, у нее есть звание, она была нардепом по спискам партии "Слуга народа", - рассказал глава государства. - Мы предложили людей, которые были чистыми, которые ранее не работали в ГПУ, поэтому она и прошла".

Относительно Ермака, то Зеленский заявил, что у него нет опыта кинопродюсера, а он всегда был юристом. Президент считает, что именно такое образование необходимо для председательства в Офисе президента.

"Ермак - не мой кум, это мое доверенное лицо, я ему доверяю. Не понимаю, о каких кумовьях говорят, - заявил гарант. – У нас кадровый голод. Мы не можем найти хорошего министра культура, нам сложно найти министра образования, министра энергетики. Любого человека, какого бы мы не взяли, на следующий день СМИ пишут - "это человек Ахметова" или " человек Коломойского или Пинчука". А где у нас независимые энергетики в Украине? Дайте мне".

Однако Зеленский отметил, что у него есть 2 помощника, которые и раньше работали с ним.

"Помощника у меня аж два - Мария Левченко и Сергей Шефир, которым я доверяю. Я не могу найти много людей, которые были бы профессиональные и чистые одновременно", - сказал президент.

Напомним, за год на государственных должностях оказались более 30 "кварталовцев" и их знакомых. Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины.





Ранее "Комментарии" писали, что Зеленский рассказал, когда в Украине откроют Инвестиционный офис.

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