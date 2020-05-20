Зеленский рассказал, когда в Украине откроют Инвестиционный офис

Инвестиционный офис планируют открыть в Украине в конце сентября. Об этом во время пресс-конференции во дворе Мариинского дворца рассказал президент Владимир Зеленский. Возглавит Офис Леван Варшаломидзе, который в свое время строил Батуми.

Сейчас в Инвестиционном офисе готовятся к открытию и набирают персонал. По словам Зеленского, сейчас так или иначе с инвестициями только в Министерстве экономики Украины связаны 25 государственных предприятий. Есть похожие и в других ведомствах. Через несколько месяцев именно Офис должен будет взять на себя все их функции.

Первый план работы Инвестиционного офиса на ближайшие 18 месяцев уже согласован. Речь идет о вливании в Украину около 7 миллиардов долларов.

Вместе с Офисом должны заработать в Украине и инвестиционные няни. Правда условия их работы немного изменились. Если раньше топ-менеджера обещали каждому заграничному инвестору, который вложит в украинскую экономику не менее 100 миллионов долларов, то теперь планку опустили до 30, а инвестиционную няню обещают как иностранцам, так и украинским бизнесменам.

"Сейчас в условиях кризиса в мире имеет место быть экономический национализм. Все борются за инвестиции в экономику своей страны. Поэхтому мы решили снизить планку", - сказал Зеленский.

Проект закона, который будет регулировать деятельность инвестиционной няни в Украине, готов, говорит президент, и в ближайшие дни его зарегистрируют в Раде.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский рассказал, как Украина будет выходить из карантина.

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