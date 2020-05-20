Зеленский о выходе из карантина: к возобновлению межобластного сообщения готовы 6 регионов

Общественный транспорт между областями пока запускать не будут. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский на своей пресс-конференции в Мариинском парке. Выходить из карантина Украина будет в 5 этапов, как и планировались ранее. Некоторые ограничения могут снять ранее. Но это не касается межобластных перевозок.

Только в 6 областях ситуация с коронавирусом позволяет открыть границы регионов для общественного транспорта. Этого мало для полноценного возобновления перевозок, говорит Зеленский. Иначе, угроза распространения коронавируса возрастет.

Вместе с тем, говорит президент, детские сады и городской общественный транспорт, заработают в Украине ранее, чем планировалось.

"Уже сегодня МОЗ даст детсадам указания, как они должны будут работать далее. А 25 мая садики в Украине уже должны открыть", - сказал Зеленский.

Городской транспорт в Украине должны запустить в пятницу, 22 мая.

Пресс-конференцию в Офисе президента, к слову, решили проводить под открытым небом - во дворе Мариинского дворца, чтобы также минимизировать риск заражения коронавирусом. Стулья для журналистов поставили на расстоянии друг от друга, чтобы соблюдать безопасную дистанцию. Аккредитацию смогли получить не все. Как объяснили в пресс-службе Офиса президента - в условиях пандемии аккредитовать всех не смогли, чтобы не создавать толпу, и выбирали самые рейтинговые СМИ.

Сама пресс-конференция началась с опозданием на 10 минут, а президент был без маски.

Напомним, что сегодня, 20 мая, истекает ровно год с момента инаугурации президента Владимира Зеленского.

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