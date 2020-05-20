"Дневник на стол!": что сделал за год президент Зеленский и за что ему должно быть стыдно

Полностью выполнить свою предвыборную программу даже за время каденции – невыполнимая миссия практически для любого государственного деятеля. В основе таких документов, как правило, лежит лишь попытка очертить горизонты будущей политики, обильно приправленная популизмом и лозунгами. Тем не менее, для подведения итогов года работы Владимира Зеленского президентом было бы неплохо всё-таки вспомнить его обещания и сравнить желаемое с тем, чего уже удалось или не удалось добиться.



Год президентства Зеленского: застопорившееся народовластие

На первое место своей предвыборной программы команда “ЗЕ!” поставила пункт о народовластии и проведении референдума, пообещав принять соответствующий закон в числе первых. Интересно, что умышленно или неумышленно, но составители программы забыли упомянуть о проведённом в 2000 году Всеукраинском референдуме, результаты которого были полностью проигнорированы властями. С тех пор эксперты называют эту тему одной из самых болезненных в отечественном политикуме, подтверждением чему может служить решение Конституционного Суда от 26.04.2018, признавшего закон о всеукраинском референдуме неконституционным.

К реализации обещанного президент действительно приступил и подал законопроект в ВРУ в конце августа прошлого года, однако реальность оказалась значительно прозаичнее. Первые шаги к формированию пакета законов “О народовластии” начали предприниматься только в начале ноября, когда проектом занялась рабочая группа Верховной Рады и КС с некоторыми оговорками одобрил инициативу. Казалось, что всё “на мази” – президент даже заявил о том, что вопрос продажи земли сельскохозяйственного назначения будет вынесен на всеукраинский референдум, но приход обещанного народовластия всё откладывался и закон “О земле” в конце концов был принят без учёта мнения украинцев. Как отмечает первый зампредседателя ВРУ Руслан Стефанчук, презентация пакета документов о народовластии в парламенте состоится не ранее окончания карантина.

Год президентства Зеленского: новая метла, метущая по-старому

К пункту сокращения функций государства “ЗЕ!команда” также приступила достаточно резво – в августе в Офисе президента заявили о планах сократить не только число членов правительства и министерств, но и количество центральных органов исполнительной власти, находящихся в сфере управления министерств. Как и полагается в таких случаях, в ОП решили начать изменения с себя, сократив рекордно раздутый штат Администрации президента Петра Порошенко из 416 человек. Правда, если в конце июля 2019 года на должности в Офис президента Украины было назначено 142 работника, то накануне католического Рождества там уже числилось на 210 человек больше. Количество департаментов при администрации и директоратов было сокращено с 25 до 18, была упразднена должность первого вице-премьера, число вице-премьеров сократилось с шести до двух. Не забыли и о министерствах – их после реорганизации осталось 15 (при Гройсмане было 19). Впрочем, эта цифра не окончательная. В правительстве не раз поднимался вопрос о разъединении ранее объединённых ведомств, а Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц уже вновь разделили на два отдельных. Как утверждает сам президент, изначальное сокращение было вынужденным из-за кадрового голода.

Кроме перестановок в высших эшелонах, которыми традиционно занимаются все новые власти, сокращение функций государства должны всерьёз коснутся штатов райгосадминистраций, Госстата и аудиторской службы, откуда Кабмин прошлой осенью пообещал уволить в общей сложности более 20 тыс. человек. При этом в качестве компенсации помимо причитающейся по закону помощи Службы занятости были анонсированы курсы IT-грамотности для дальнейшего поиска престижной работы. Звучит, конечно, современно, но как на эту опцию отреагировали сотрудники предпенсионного возраста – неизвестно. Курс на оптимизацию госслужащих вовсе не инновация “ЗЕ!команды”, а облегчённая версия планов главы Кабмина Владимира Гройсмана, предлагавшего накануне своего ухода сократить на 50% сотрудников ОГА и РГА, сделав исключение лишь для Донецкой и Луганской областей.

Что касается сокращения функций государства в отношении среднестатистического гражданина, то их после введения ограничений переводов на банковскую карточку уж точно меньше не стало. Свои коррективы внесла и пандемия коронавируса, а также связанные с ней ограничительные меры.

Год президентства Зеленского: забота для друзей и партнёров

Провозглашение человека как высшей ценности для государства безусловно было мощным ходом для предвыборной программы, однако теста на испытание временем не прошло. Оказалось, что действие принципа “друзьям – всё, остальным – закон” никто не отменял, что хорошо стало ясно после скандала со “слугой народа” Николаем Тищенко и его столичным рестораном “Велюр”, который и не собирался закрываться на карантин, а также нарушивших указ Кабмина сетей гипермаркетов “Новая линия” и “Эпицентр”. В отношении двух последних Антимонопольный комитет пообещал начать расследование, но что именно он будет доказывать при наличии у того же “Эпицентра” разрешительного письма Кабинета Министров от 18.03.2020 пока не ясно. Зато к началу апреля Нацполиция успела оштрафовать простых украинцев за нарушения ограничительных мер на общую сумму в 544 тыс. грн.

Особой “заботой” о соотечественниках, оказавшихся за рубежом, отличились и Международные Авиалинии Украины. За сутки до закрытия границ МАУ подняла цены на дополнительные рейсы в несколько раз. К примеру, если 15 марта вернуться из Лондона в Киев эконом классом можно было за 9,7 тыс. грн, то на следующий день цена за такое удовольствие достигла 24,2 тыс. грн. Дело “запахло” работой для АМКУ, который не замедлил начать расследование спекулятивного повышения цен. Его результаты должны появиться не позднее 15 июня нынешнего года, однако эксперты “Лиги антитраста” уже уверены, что шансы оштрафовать авиакомпанию на 10% годовой выручки (именно такое наказание ей грозит) стремятся к нулю. К слову, аппетиты свои МАУ с тех пор не убавила – билет на последний чартерный спецрейс на 17 мая из Пекина в Киев, стоил 24,3 тыс. гривен. При том, что цена на ноябрьские рейсы из Борисполя в Пекин стартовала от 6343 грн.

Год президентства Зеленского: удар по прогульщикам и “кнопкодавам”

За год правления кое-каких успехов президенту удалось достигнуть в выполнении пункта о справедливости и равенства всех перед законом, а именно принятии ряда законопроектов, касающихся возможности привлечения к ответственности представителей высших веток власти. В программе предлагалось принять законы об импичменте главы государства и отзыве народного депутата, а также снять неприкосновенность с президента, нардепов и судей. Последнее имело огромный запрос в обществе, о чём свидетельствует исследование КМИС, на которое более двух третей опрашиваемых ответило утвердительно. Несмотря на это, “бронь” удалось снять только с депутатов, да и то только после выступления Зеленского, заверившего народных избранников, что нести ответственность за свои голосования и выступления они не будут. Объявить импичмент президенту с осени прошлого года тоже стало возможным, но для этого в финальной части процедуры понадобится не менее 338 голосов в Верховной Раде, что превращает её в достаточно сложную и малореальную затею.

С тремя из пяти обещанных законопроектов вообще ничего не ясно – презентация документа об отзыве депутатов планировалась на декабрь прошлого года, а об упразднении президентского и судейского иммунитетов с прошлой осени даже не вспоминают.

В свой актив экс-комик “95 квартала” может смело записывать борьбу с “бичами” украинского парламентаризма – прогулами и “кнопкодавством”. С сентября 2019 за первое нардепов лишают “сладкого” в виде дополнительных ежемесячных выплат в размере около 40 тыс. грн (правда, полностью проблему с прогулами это не решило), а с января нынешнего года голосование “за себя и того парня” наказывается штрафом в размере от 51 до 85 тыс. грн.

Год президентства Зеленского: бесконечный конфликт и обещание укротить СБУ

В плане обеспечения безопасности Украины обещания создать профессиональную армию и продолжить движение в НАТО мало чем отличаются от политики предыдущего президента. Упоминает о неизменном курсе на Североатлантический Альянс Зеленский не реже Порошенко, а за развитие ВСУ новый президент взялся даже основательнее предшественника – в этом году Вооружённые Силы Украины должны получить из бюджета рекордную сумму.

Что касается урегулирования конфликта на Донбассе, то всё оказалось гораздо сложнее, чем то, что предлагал Зеленский накануне выборов, говоря о необходимости “просто прекратить стрелять”. Реанимация “нормандского формата” пока не принесла особых успехов – на Донбассе по-прежнему продолжают гибнуть украинские военные и мирное население. Едва ли не единственной заслугой новой власти можно назвать прошлогодний декабрьский обмен пленными с ОРДЛО, в результате которого в Украину удалось вернуть 76 человек, передав боевикам 127. Правда, не обошлось без излишнего пафоса: в Офисе президента назвали акцию крупнейшей в истории, хотя самый масштабный обмен прошёл ещё в 2014, когда удалось вернуть из плена 146 удерживаемых украинцев.

Не всё однозначно с обещанием президента прекратить экономическое давление на бизнес со стороны правоохранительных органов. Хотя в Верховной Раде дорабатывается поданный президентом законопроект "О Службе безопасности Украины", уменьшающий число полномочий СБУ, эксперты находят формулировку “угроза нацбезопасности” слишком размытой, а доступ силовиков к информации слишком неограниченным для того, чтобы полностью исключить возможность злоупотребления полномочиями. К тому же, не стоит забывать о таком действенном инструменте силовиков как обвинение в финансировании терроризма. Собственно, о том, что СБУ больше “не ведёт” экономические преступления громко заявляли ещё в 2017, однако это нисколько не помешало провести “маски-шоу” с обыском и изъятием техники в той же компании Moneyveo годом позднее.

Год президентства: экономические прожекты президента

Разберёмся с экономическим пунктом программы. Стоит сказать, что упомянутая там идея о “нулевой декларации” была “подсмотрена” у Порошенко. Разрабатывать законопроект, предлагающий украинцам декларировать доходы и имущество за “отступные”, народные избранники начали ещё 4 года назад. Плодами законотворчества летом-осенью прошлого года стали целых два документа №1183 (от оппозиции) и №1232 (от “слуг народа”). Эксперты оценивают шансы принятия хотя бы одного из документов как достаточно высокие, отмечая при этом, что “молодой команде” было бы неплохо начать не с обложения дополнительным бременем простых украинцев, а со стабилизации экономической и социальной обстановки в стране. Впрочем, судя по всему, это мнение не в фаворе и пока оба законопроекта находятся на стадии рассмотрения правящая партия предлагает добавить к военному сбору Порошенко ещё и “единый культурный”, а введение обещанного налога на выведенный капитал называет несвоевременным.

Разговоры “ЗЕ!команды” о привлечении инвестиций извне и запуска программы “инвестиционных нянь” не выдерживают никакой критики на фоне истории с предприятием АО “Мотор Сич”, ставшего камнем преткновения интересов США и КНР в Украине. Наличие только одного такого “кейса” едва ли сыграет в плюс репутации государства и заинтересует серьёзных иностранных инвесторов.

Словом, из всего перечисленного в экономическом пункте, (включая идеи, которым мог бы позавидовать сам “великий комбинатор” Остап Бендер, вроде накопительного счёта для младенцев, куда должны “капать” дивиденды от реализации государством природных ресурсов), на сегодня Зеленскому удалось добиться лишь принятия закона об открытии рынка сельскохозяйственных земель и индексации пенсий.

Год президентства Зеленского: неравный бой с коррупцией

Обещание бороться с коррупцией, повторяемое каждым новым главой государства как мантра, пока остаётся только на бумаге, а предвыборный радикальный слоган “весна придет – сажать будем” с некоторых пор больше наводит на мысли о призыве к началу посевных работ, чем о реальной угрозе коррупционерам. За год президентства ни одного обвинительного приговора по делу топ-чиновников эпохи Порошенко так и не прозвучало. “Фронтовик” Сергей Пашинский, экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский-Свинарчук, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, экс-замминистра экономики Юрий Бровченко – все они только отделались лёгким испугом. Мало того, за это время новая власть успела обрасти своими коррупционными скандалами наподобие “плёнок Ермака”, “слива” беседы из криворожского кафе “Околица” с участием “кварталовца” “Юзика” и тому подобное.

Добиться увольнения директора НАБУ Артёма Сытника, официально признанного коррупционером, и тем самым хотя бы на немного приблизиться к обещанию жёстко наказывать взяточников тоже не удалось. Последний занимает должность уже спустя почти полгода после решения суда.

Очередная анонсированная деолигархизация (в 2014 избавиться от олигархов обещал и президент-олигарх Пётр Порошенко) за год превратилась в обратный процесс. В угоду более дорогой “зелёной” энергетики и ТЭЦ Рината Ахметова снижается мощность государственных АЭС, а 5-й президент Украины, которому ещё год назад со сцены “Олимпийского” Зеленский грозил приговором, как ни в чём не бывало вместе со своей партией помогает “Слугам народа” “протащить” закон об открытии рынка земли.

Год президентства Зеленского: медицина, образование, цифровизация – минус, инфраструктура – плюс

Несмотря на то, что сам Зеленский считает реформу Ульяны Супрун провальной, о чём сообщает в кадрах фильма “Год президентства Зеленского”, останавливать её никто не собирается и, если верить словам главы правящей фракции Давида Арахамии, обратного пути уже нет. Тем временем в Украине начато закрытие тубдиспансеров и психбольниц, из-за недофинансирования заведений отрасли на 10-50% увольняют врачей и медперсонал, что едва ли можно зачесть в плюс действующему президенту. Переход на рельсы страховой медицины ещё предстоит, но произойдёт это не ранее 2023 года.

С образованием тоже не задалось – за разговорами о ваучерах для “школьных гениев” и пространных разговоров об образовании “хорошем и разном” стоят достаточно спорный закон “Об образовании”, который в Профсоюзе педагогов называют дискриминационным по отношению к учителям пенсионного возраста, а также сделанные наспех карантинные онлайн-уроки для школьников с “антарктическими медведями” и “ливанской войной Ивана Грозного”.

Обещанное “государство в смартфоне” наступило, но произошло это немного не так, как ожидалось. Запуск приложения государственных онлайн-услуг “Дия”, в презентации которого участвовал сам Зеленский в начале февраля текущего года, был омрачён появлением телеграм-ботов с внушительной базой данных, торговавших персональными данными украинцев. В Минцифры заявили, что “Дия” тут совершенно не при чём. При этом эксперты резонно обратили внимание на полное отсутствии технической документации для приложения, что уже само по себе наводит на мысли о некомпетентности его создателей.

Впрочем, есть и положительные шаги президента, несущие цифровизацию в массы. Например, его указ об улучшении доступа к скоростному интернету в селах, небольших городах и дорогах и освобождению радиочастот в диапазоне 790-862 МГц для внедрения систем мобильной связи 3G и 4G.

В полном соответствии с предвыборной программой в этом году на ремонт автомобильных дорог выделена рекордная сумма – 100 млрд. грн. Всего планируется отремонтировать на эти средства около 6,5 тыс. км дорог. В соответствии с обещаниями будущего президента в Украине собрались было заняться восстановлением областных аэропортов, но с учётом новой “коронавирусной” реальности в ближайшее время будет точно не до них.

Подводя итоги года правления Владимира Зеленского, можно сказать, что даже при всём желании (если оно, конечно, было) и безусловном таланте актёра воплотить в жизнь образ Василия Голобородько президенту не удалось и в будущем вряд ли удастся. К сожалению, эффектные ходы с отказом от услуг МВФ, а также с бескомпромиссной борьбой с коррупцией и олигархами остались только на экране. На деле же Зеленский, по сути не обладающий никаким политическим весом, вынужден плестись в колее, накатанной предыдущим президентом, и, хотя кредит доверия украинцев ещё не полностью исчерпан, до фазы острого разочарования осталось ждать не так уж долго.

Напомним, если власти времен Порошенко периодически "забрасывали" обвинения в "мародерстве" на войне, то власть Зеленского может войти (если не сказать – вляпаться) в историю как "мародёрствующая" на коронакризисе. Издание "Комментарии" разбиралось с наиболее вопиющими фактами использования нашими власть имущими нынешней тяжелой ситуации в своих интересах.

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