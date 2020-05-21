Собеседование Супрун у Ермака: вернется ли экс-министр к реформированию украинской медицины

Глава Офиса президента Андрей Ермак якобы пригласил бывшего министра здравоохранения, "маму" печально известной медицинской реформы Ульяну Супрун присоединиться к Национальному совету реформ, который недавно возглавил грузинский политик Михаил Саакашвили. Эксперты высказали изданию "Комментарии" мнения касательно этого неоднозначного предложения.

О встрече с Ермаком сообщила сама Супрун на своей странице в Facebook. При этом отметила, что у нее сложилось впечатление, будто встречу организовали из-за чьего-то поручения и "для галочки".

"Супрун является сильным спикером и ньюсмейкером, к которому прислушиваются и в середине страны, и за границей"

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий предполагает, что контакт с Супрун нужен был Ермаку, чтобы она прекратила остро критиковать сворачивание медицинской реформы.

"Никакие реформы и никакой опыт в действительности Зеленскому не нужны, поскольку он делает эти "реформы" для запудривания мозгов избирателей, а не для позитивного эффекта для страны и общества, – считает Александр Палий. – Зеленский не может накормить избирателей, поэтому он пытается слепить очередную сказочку из Саакашвили и Национального совета реформ. Супрун является сильным спикером и ньюсмейкером, к которому прислушиваются и в середине страны, и за границей. И которая, к тому же, больше тяготеет к поддержке экс-президента Порошенко".

А борьбу с Порошенко, судя по всему, Зеленский рассматривает как основную свою задачу, отмечает политэксперт.

"Ведь, в отличие от Порошенко, действующий президент не имеет никаких позитивных для страны результатов своей деятельности, – говорит Александр Палий. – То есть, это была попытка "вербовки". И она, судя по всему, провалилась".

"Выгонять со скандалом ее не хотят, отпускать в самостоятельное плавание опасаются"

По мнению политолога Кирилла Сазонова, Национальный совет реформ при Порошенко превратился в своеобразную форму почетной пенсии для политиков и чиновников, которых выгнать жалко, а поставить некуда.

"И пока трудно сказать, что он стал играть более заметную роль, – отмечает эксперт. – После того, как Михаила Саакашвили не смогли (или не захотели) сделать вице-премьером, он вполне логично этот Совет возглавил. Человек, вроде, и во власти, а ни на что прямо не влияет – и не мешает никому. Даже может медийной активностью помочь президенту".

По Ульяне Супрун, считает Кирилл Сазонов, – такая же история.

"Выгонять со скандалом ее не хотят, отпускать в самостоятельное плавание опасаются, так почему бы и не пристроить в эту околовластную говорильню? Пусть оттуда что-то пишет в качестве рекомендаций. Банковой это только в плюс, а навредить всерьез не сможет", – резюмирует политолог.

"И Саакашвили, и Супрун – токсичны"

"По слухам, неформальным условием выделения Украине очередного кредита МВФ являлось трудоустройство Саакашвили в ранге вице-премьера и продолжение медреформы в полном объеме, без всяких корректив, – говорит заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий. – Судя по всему эти слухи имеют под собой основания. Михо возглавил Совет по реформам, Супрун тоже зовут вернуться".

Однако у Зеленского, считает эксперт, явно пытаются саботировать через имитацию исполнения пожеланий Фонда.

"Приведет ли это к обострению и конфликту с МВФ – покажет ближайшее время. В любом случае, оба персонажа (и Саакашвили, и Супрун) – токсичны. И едва ли президент будет стремиться их инкорпорировать в свою команду, – размышляет Валерий Песецкий. – Но если Фонд упрется, то с учетом жесткой потребности Украины в кредитах, Киев отступит. Тогда Супрун и Саакашвили будет рулить у нас чем-то реальным, а не виртуальным, вроде Совета реформ. Возможно и сбор подписей "Голосом" по отставке нынешнего министра Минздрава Степанова­ пазл из этой же комбинации".

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