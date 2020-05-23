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СМИ узнали, в чьих интересах работает Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры

СМИ заявляют, что транспортный комитет во главе с нардепом Юрием Киселем подгоняет требования к тендерам под конкретных лиц

сегодня, 15:57
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СМИ узнали, в чьих интересах работает Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры

В украинских СМИ появилась информация о том, что Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры работает в интересах группы компаний, заинтересованных в снижении требований гостендеров в дорожной отрасли. Расследование о деятельности главы комитета Юрия Киселя и других депутатов опубликовано на сайте Znaj.ua.

По данным журналистов издания, член комитета Игорь Негулевский заблокировал принятие закона о системе ценообразования в строительстве дорог, после чего глава комитета Юрий Кисель потребовал от Кабинета министров изменить правила проведения дорожных тендеров.

Журналисты связывают это с влиянием со стороны Араика Амирханяна – владельца компаний, которые занимаются ремонтом и строительством дорог. По информации издания, действия Амирханяна привели к блокированию тендеров на 10 млрд грн. Кроме того, СМИ сообщает, что сам предприниматель упоминал о знакомстве с главой транспортного комитета.

Издание пишет, что общение со "слугой народа" Киселем Амирханян ведет через своего партнера Степана Нагопетяна. Согласно данным журналистов,  Нагопетяна неоднократно видели в здании транспортного комитета в приемной Киселя, а также на встречах с ним в других местах.

Отмечается, глава транспортного комитета Юрий Кисель неоднократно попадал в поле зрения журналистов-расследователей. Его называют одной из ключевых фигур в теневом транспортном картеле завсегдатаев кафе "Велюр".  

Напомним, до конца сезона "Укравтодор" планирует завершить дорожный ремонт как минимум на 8 украинских трассах.


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Источник: https://znaj.ua/politics/312708-yuriy-kisel-podygryvaet-tendernym-trollyam-smihttps:/znaj.ua/politics/312708-yuriy-kisel-podygryvaet-tendernym-trollyam-smi
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