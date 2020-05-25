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У Зеленского рассказали, что будет с местными выборами этой осенью

Местные выборы в Украине были назначены на осень 2020 года

сегодня, 14:35
Автор:

• Виолетта Комаровская

У Зеленского рассказали, что будет с местными выборами этой осенью

Местные выборы состоятся в Украине этой осенью, как и было запланировано ранее. Об этом рассказал в интервью Дмитрию Гордону Сергей Трофимов, который является заместителем главы Офиса президента Зеленского. 

В то время, как многие страны переносят выборы на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса (так, например, произошло в Польше с выборами президента), в Украине пока решили придерживаться намеченного плана. Выборы в органы местной власти должны состояться уже в октябре 2020 года. 

"Выборы этой осенью состоятся. Если, конечно, у нас не произойдет какого-либо форс-мажора, о котором мы еще не знаем", - сказал Трофимов. 

Вместе с тем, пока непонятно состоится ли голосование на оккупированных территориях. Ранее Владимир Зеленский неоднократно говорил о том, что хочет, чтобы выборы на оккупированном Донбассе провели в тот же день, что и по всей Украине. Однако Украина настаивает, чтобы получить к тому времени контроль над всей границей в Россией. Россия и контролируемые ею боевики эту позицию не поддерживают. 

"Мы не решили пока этот вопрос. Я не буду ничего комментировать, чтобы никого не обманывать", - ответил заместитель главы Офиса на вопрос о возможности проведения голосования этой осенью в ОРДЛО. 

Сергей Трофимов надеется, что к осени в Украине смогут окончательно сформировать все объединенные территориальные громады и выборы пройдут уже в новых административных единицах. 

"Этот вопрос необходимо закрыть в ближайшее время. Все эти вещи мы согласовали с представителями громад. Но нужно все оформить на законодательном уровне и внести изменения в Конституцию", - говорит Трофимов. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что шоу-мен Сергей Притула сознался, собирается ли он идти в меры Киева на выборах этой осенью. 


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Источник: https://gordonua.com/ukr/publications/zastupnik-glavi-ofsu-prezidenta-trofmov-yakshcho-prezident-zaproponu-men-stati-glavoyu-ofsu-pogodzhusya-1499925.html
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