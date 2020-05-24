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Притула, наконец, признался, идет ли в мэры Киева

По словам политика и шоумена Сергея Притулы, позиция мэра Киева очень ответственна и почетна

24 мая 2020, 22:39
Автор:

• Екатерина Белоброва

Притула, наконец, признался, идет ли в мэры Киева

Известный украинский шоумен и член партии "Голос" Сергей Притула заявил, что готов серьезно подумать над перспективой подать свою кандидатуру на должность главы Киевской городской государственной администрации. В этом он признался в интервью "Радио Свободе".

По словам Притулы, на сегодня он рассматривает все риски и преимущества, а для того, чтобы принять такое ответственное решение и не доводить высокую должность до фарса, необходимо разработать  качественную стратегию.

"Я не готов вам сейчас, откровенно говоря, давать какой-то эксклюзив и говорить, что так или говорить, что категорически нет. Я сейчас нахожусь в ситуации, когда мне многое надо обдумать и взвесить. И я буду очень благодарен, если меня не будут "пушить" к преждевременным принятиям каких-то решений. Я всегда стараюсь в своей жизни хорошо взвешивать, прежде чем делать какие-то шаги.", - обозначил шоумен.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что телеведущий Сергей Притула стал фаворитом пользователей социальных сетей, когда опубликовал семейное видео с дочерью Соней.

Так, популярный украинский телеведущий поделился со своими подписчиками в соцсети Facebook видео, на котором он запечатлен вместе со своей двухлетней дочкой Соломией. Стоит отметить, что видео моментально разлетелось по сети, за сутки его репостнули уже 4,6 тысяч интернет-пользователей. Поклонники сочли этот ролик очень "ми-ми-мишным".




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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/30629243.html
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