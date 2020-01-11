Побил рекорд по просмотрам: Сергей Притула опубликовал милое видео с дочерью

На днях 38-летний резидент украинской версии "Камеди клаб" Сергей Притула оказался в центре внимания среди пользователей сети. Так, популярный украинский телеведущий поделился со своими подписчиками в соцсети Facebook видео, на котором он запечатлен вместе со своей двухлетней дочкой Соломией. Стоит отметить, что видео моментально разлетелось по сети, за сутки его репостнули уже 4,6 тысяч интернет-пользователей. Поклонники сочли этот ролик очень "ми-ми-мишным".

Таким образом, шоумен показал, что он отлично ладит со своими детьми и отлично с ними справляется во время отсутствия своей супруги, выполняя обязанности мамы. Кроме того, Притула вместе с дочкой передают матери, Екатерине Сопельник привет и рассказывают, что у них произошло нового за день, который они провели только вдвоем.



Сопродюсер скетч-шоу "Варьяты" также оставил подпись под публикацией: "Мама – это мама! А папа – это папа. Но когда мама не дома, то папа – это Мама! И так, танцую я еще хуже, чем пою. А Соломию через пару лет уже можно Тине на бэк-вокал ставить. 100%".

Примечательно, что ведущий "Нового канала" редко делится информацией о своих родных, так что неудивительно, что опубликованные кадры обрели такую популярность.

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