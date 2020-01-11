Святослава Вакарчука с женой запечатлели на отдыхе в Таиланде

Не для кого не секрет, что известные личности отправились на зимние каникулы за границу, в теплые края. Так, 44-летний народный депутат Украины Святослав Вакарчук также не остался в стороне. Фронтмен украинской рок-группы "Океан Эльзы" со своей женой Лялей Фонаревой нежатся на солнце одного из пляжей Таиланде. Об этом свидетельствуют фотографии, которые сделали очевидцы и опубликовали в Telegram-канал "Влада Українська". Кроме того, с подписи к снимкам сказано, что Вакарчук отдыхает неподалеку от Пхукета. Примечательно, что кадры моментально разлетелось по сети, а интернет-пользователи возмущены, что политдеятель не прервал свой отпуск в Таиланде после крушения украинского авиалайнера в Иране.

Согласно официальной информации пресс-службы партии "Голос", Святослав сейчас находится в официальном отпуске, но в понедельник, 13 января, уже будет на своем рабочем месте. В свою очередь, на официальной странице в Facebook Вакарчук выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе, однако разгоревшийся вокруг него скандал пока никак не комментировал.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что рэпер Серега посвятил стих крушению самолета МАУ в Иране.





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