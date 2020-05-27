Падение промышленности Украины происходит на фоне преступного бездействия правительства, – Медведчук

Единственным спасением для украинской экономики может стать лишь новое коалиционное правительство профессионалов с эффективной программой срочной реанимации страны, заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, сообщается на официальном сайте ОПЗЖ.

Политик считает, что Кабинет министров Украины ничего не предпринимает для прекращения падения украинской промышленности. Медведчук приводит данные падения промышленного производства Украины за первый квартал текущего года, ссылаясь на Государственную службу статистики Украины.

"В январе – апреле 2020-го снижение промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 7,9%. Отраслевая структура падения украинской промышленности (январь – апрель 2020 года к январю – апрелю 2019-го) такова:

- снижение добычи угля – 21,7% (и здесь необходимо отметить также комплекс сразу возникших проблем – от невыплат зарплат шахтерам до кризиса в энергетике);

- сокращение в легкой промышленности – 13,6% (при этом Украина, несмотря на незадействованные мощности легпрома, так и не смогла обеспечить население страны – и даже медиков –средствами защиты, доступными и на достаточном уровне);

- сокращение в деревообработке – 8,3%;

- снижение производства резины и пластика – 12,3%;

- металлургическое производство – 15,4%;

- машиностроение – 19,7%, в том числе автопром потерял 28,5% объемов производства", – перечислил статистику ведомства Медведчук.

Как следствие, продолжил парламентарий, налицо существенное падение наполнения бюджета.

Согласно данным Госстата, за этот же период (январь – апрель текущего года) выполнение общего фонда госбюджета составило 13,9% от плановых показателей, в том числе 15,7% только в апреле 2020-го; 8,9% – недополучение поступлений в бюджет Пенсионного фонда от ЕСВ (данные на 20 мая 2020 года).

"Опережающие по темпам падения потери украинского машиностроения и металлургии означают для отечественной экономики полную деиндустриализацию страны и утрату возможности производить сколь-либо технологически сложную промышленную продукцию. Таким образом, катастрофа украинской промышленности придвинулась вплотную, и спасение отечественного промышленного потенциала должно стать основной задачей правительства", – отметил Медведчук.

Однако, акцентировал внимание политик, нынешнее правительство, как, впрочем, и все правительства последних лет, просто игнорирует проблему.

"Кабмин вообще ничего не предпринимает для того, чтобы прекратить падение украинской промышленности", – заявил народный депутат.

Парламентарий видит единственный выход из сложившейся ситуации в формировании нового коалиционного правительства.

"В условиях такого преступного бездействия Кабмина единственным спасением для украинской экономики может стать только новое коалиционное правительство профессионалов с эффективной программой срочной реанимации страны, в первую очередь – ее промышленности", – резюмировал нардеп от ОПЗЖ Медведчук.

Как сообщалось, "Комментарии" разбирались, сколько лет Украина потеряет на восстановление после кризиса и что могут предпринять украинские власти, чтобы как можно быстрее поднять экономику страны с колен.

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