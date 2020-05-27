Депутаты от «слуги народа» уже побежали договариваться к Медведчуку и другим перспективным силам, - Слободчук

Многие кандидаты накануне местных выборов не верят в шансы "слуг народа", поэтому стремятся договариваться с политической силой Виктора Медведчука, а также другими перспективными партиями, заявил в интервью "Украина.Ру" политтехнолог Сергей Слободчук.

По его мнению, Зеленский намеренно заявил, что пойдет на второй срок.

"Зачем это заявление о втором сроке прозвучало, вполне понятно – по той причине, что, если Зеленский пришел на один срок, к нему начинают относиться как к "хромой утке". Соответственно, начинаются центробежные тенденции, когда его сторонники начинают искать новых покровителей", - охарактеризовал Слободчук ситуацию среди "слуг народа".

Политтехнолог заявил, что кандидаты и действующие депутаты уже договариваются с ОПЗЖ Медведчука и некоторыми другими политсилами, потому что считают их более перспективными, чем монобольшинство Зеленского.

"Приближаются местные выборы. "Слуги народа" уже побежали договариваться – и мне это абсолютно точно известно – с более перспективными политическими силами. Мажоритарщики уже пошли договариваться с партией Медведчука, в центральной Украине в этом плане есть шансы у Тимошенко", - рассказал Слободчук.

По его словам, кандидаты считают партии Медведчука и Тимошенко более перспективными, но есть шансы и у новых проектов, и даже у Порошенко.

"Посмотрите биографию ряда "слуг" и министров – это либо помощники депутатов от БПП, либо сами сторонники Порошенко, просто мелкие. Плюс рассматривают какие-то новые проекты, но из перспективных – бегут вот к этим. Это показатель", - подчеркнул специалист по выборам.

Резюмируя, Слободчук поясняет, что президент вынужден делать заявления о возможном втором сроке.

"Если поставившие на Зеленского будут знать, что он только на один срок, то отношение к нему как к "хромой утке" неизбежно, и его матросы побегут с корабля, и будут тырить "крупу", принадлежащую капитану. Всё быстро пойдёт в разнобой. Отсюда и пошла эта история про второй срок, чтобы не списывали со счёта раньше времени", - считает Слободчук.

Напомним, 10 партий в преддверии местных выборов обратились к Зеленскому с требованием: чего хотят.

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