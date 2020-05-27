10 партий в преддверии местных выборов обратились к Зеленскому с требованием: чего хотят

Представители 10 политических партий обратились к президенту Владимиру Зеленскому. Они требуют разрешить им объединяться в блоки и союзы на предстоящих местных выборах, которые должны состояться осенью 2020 года. Свое заявление политсилы обнародовали во время общей пресс-конференции.

Следует отметить, что среди партий, которые обратились к Зеленскому, нет ни одной, представленной в нынешнем парламенте. Заявление подписали "Правый сектор", "ДемАльянс", "Сила людей", "Патриотическая партия Украины", "Хвиля", "Национальная платформа", "Республика", "Европейская партия Украины", "Либертарианская партия 5.10" и "Украина соборная". Все они требуют, чтобы президент Владимир Зеленский внес в парламент Украины неотложный законопроект, который разрешит создавать политические союзы на этих местных выборах.

Свои подписи под заявлением также поставили представители 16 общественных организаций и 8 политических экспертов.

"Крупные партии, которые сейчас есть в Верховной Раде не дадут людям попасть во власть, они заблокируют появление какой-либо альтернативы. Мы хотим, чтобы новым политсилам дали возможность расти", - говорит руководитель Центра исследований проблем гражданского общества. Виталий Кулик уверен, что единственная возможность для мелких партий попасть в органы власти - это укрупниться за счет объединения с другими политсилами.

Объединяться по принципу общих ценностей коллегам предложила лидер "Национальной платформы" Екатерина Одарченко. Эта партия еще находится в процессе регистрации. Также, по ее словам, более мелкие партии могли бы вливаться в более крупные.

В обращении к Зеленскому сказано, что к объединению готовы сотни партий. По закону сейчас они не имеют права идти на выборы, как единое целое.

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