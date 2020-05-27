Суд признал символику дивизии СС «Галичина» нацисткой

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9505.98
ETH/USD
222.16
LTC/USD
44.97
USD/UAH
27.11
EUR/UAH
29.90
RUB/UAH
0.38
Окружной административный суд города Киев (ОАСК) признал незаконным решение
Украинского института национальной памяти касательно символики 14 гренадерской дивизии
войск СС "Галичина". Об этом говорится в сообщении на сайте суда.
Речь идет о выводе института о том, что согласно действующему
законодательству Украины символика дивизии не является символикой
национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение
которой запрещено в Украине. Суд также обязал Украинский институт национальной
памяти и ее должностных лиц воздержаться от распространения вывода, о котором
идет речь в письме от 16.05.2017 №01/1015.
В ОАКС сообщают, что всего по этому делу было проведено около 20 открытых судебных заседаний. При этом бывший директор института, народный депутат Владимир Вятрович не являлся на заседания в течение всего срока рассмотрения дела.
Ранее "Комментарии" писали, что Служба безопасности Украины начала уголовное
производство по заявлению Владимира Вятровича касательно совершенной
представителями украинской делегации Трехсторонней контактной группы на
переговорах в Минске государственной измены.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости