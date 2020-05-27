Суд признал символику дивизии СС «Галичина» нацисткой

Окружной административный суд города Киев (ОАСК) признал незаконным решение Украинского института национальной памяти касательно символики 14 гренадерской дивизии войск СС "Галичина". Об этом говорится в сообщении на сайте суда.



Речь идет о выводе института о том, что согласно действующему законодательству Украины символика дивизии не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение которой запрещено в Украине. Суд также обязал Украинский институт национальной памяти и ее должностных лиц воздержаться от распространения вывода, о котором идет речь в письме от 16.05.2017 №01/1015.

В ОАКС сообщают, что всего по этому делу было проведено около 20 открытых судебных заседаний. При этом бывший директор института, народный депутат Владимир Вятрович не являлся на заседания в течение всего срока рассмотрения дела.





Ранее "Комментарии" писали, что Служба безопасности Украины начала уголовное производство по заявлению Владимира Вятровича касательно совершенной представителями украинской делегации Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске государственной измены.

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