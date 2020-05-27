Разумков: "Нардепы смогут увольнять членов Кабмина при помощи голосования"

Председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что народные депутаты рассматривают законопроект №3499 о так называемой "интерпелляции", который предусматривает увольнение членов Кабинета министров по результатам голосования в Верховной Раде. Об этом он рассказал в интервью изданию "Главком".

Так, по словам Разумкова, на сегодня закон предусматривает увольнение министра исключительно по инициативе премьера или заявления по собственному желанию.

"Если мы говорим о законопроекте №3499 о интерпелляцию, то он позволяет вызвать и заслушать министра. Это контрольная функция Верховной Рады. И если этот отчет будет признан неудовлетворительным, для чего необходимо 226 голосов, после этого премьер-министр обязан будет подать представление об увольнении этого чиновника", - указал спикер Верховной Рады.

При этом Разумков добавил, что данная инициатива не является расширением полномочий парламентариев, а лишь логическим продолжением существующих.

"Потому что, если вы назначаете человека на должность, у вас должно быть и возможность ее освободить. Оно так и есть, но выписано не совсем согласно с действующим законодательством", - резюмировал Разумков, добавив, что указанный законопроект уже подписали 70 нардепов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дмитрий Разумков подписал поддержанный большинством нардепов так называемый "антиколомойский" закон и передал главе государства Владимиру Зеленскому.

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