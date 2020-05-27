kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 29.05.2020

BTC/USD

9505.98

ETH/USD

222.16

LTC/USD

44.97

НБУ 29.05.2020

USD/UAH

27.11

EUR/UAH

29.90

RUB/UAH

0.38
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Разумков: "Нардепы смогут увольнять членов Кабмина при помощи голосования"
commentss НОВОСТИ Все новости

Разумков: "Нардепы смогут увольнять членов Кабмина при помощи голосования"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, как новый законопроект поможет формировать Кабмин в парламенте

27 мая 2020, 21:42
Автор:

Екатерина Белоброва

Разумков: "Нардепы смогут увольнять членов Кабмина при помощи голосования"

Председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что народные депутаты рассматривают законопроект №3499 о так называемой "интерпелляции", который предусматривает увольнение членов Кабинета министров по результатам голосования в Верховной Раде. Об этом он рассказал в интервью изданию "Главком".

Так, по словам Разумкова, на сегодня закон предусматривает увольнение министра исключительно по инициативе премьера или заявления по собственному желанию.

"Если мы говорим о законопроекте №3499 о интерпелляцию, то он позволяет вызвать и заслушать министра. Это контрольная функция Верховной Рады. И если этот отчет будет признан неудовлетворительным, для чего необходимо 226 голосов, после этого премьер-министр обязан будет подать представление об увольнении этого чиновника", - указал спикер Верховной Рады. 

При этом Разумков добавил, что данная инициатива не является расширением полномочий парламентариев, а лишь логическим продолжением существующих.

"Потому что, если вы назначаете человека на должность, у вас должно быть и возможность ее освободить. Оно так и есть, но выписано не совсем согласно с действующим законодательством", - резюмировал Разумков, добавив, что указанный законопроект уже подписали 70 нардепов. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дмитрий Разумков подписал поддержанный большинством нардепов так называемый "антиколомойский" закон и передал главе государства Владимиру Зеленскому.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://glavcom.ua/interviews/dmitro-razumkov-ya-vpevneniy-komanda-zelenskogo-bude-zminyuvatisya-i-dali-682863.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!