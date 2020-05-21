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Разумков подписал "антиколомойский закон" и передал Зеленскому

Спикер ВР Дмитрий Разумков поставил свою подпись под принятым нардепами законе о банках и, согласно процедуре, направил на подпись гаранту Владимиру Зеленскому

сегодня, 16:45
Автор:

• Екатерина Белоброва

Разумков подписал "антиколомойский закон" и передал Зеленскому

Председатель парламента Дмитрий Разумков подписал закон о внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д) и направил его на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, Верховная Рада 13 мая приняла во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д), необходимый для заключения новой программы с Международным валютным фондом.

Принятие закона является последней из предварительных условий заключения нового договора с МВФ. Закон, в частности, устанавливает невозможность возвращения неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что политические и экономические эксперты предусмотрели возможные последствия работы так называемого "антиколомойского закона".

"Антиколомойський закон наконец принят. Но это надо было делать раньше! – уверен политэксперт, директор Communication groupВладимир Манько. – В турборежиме или в процедуре ad hoc (латинская фраза, означающая "специально для этого", "по особому случаю" - прим. ред.) например. Промедление привело к изменению программы финансирования Украины по EFF в stand-by, а это – меньшие деньги на более короткое время. В кризис очередь к МВФ выстроилась немалая, ведь многим нужны дешевые ресурсы".


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Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/political/663766.html
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