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Депутаты разблокировали "антиколомойский" закон

После разблокирования закон о банках может подписать спикер ВР Дмитрий Разумков

сегодня, 11:28
Автор:

• Сергей Медведев

Депутаты разблокировали "антиколомойский" закон

Народные депутаты Верховной Рады отклонили оба проекта постановлений, которые блокировали подписание закона о банках. Авторство постановлений принадлежит внефракционному нардепу Антону Полякову и депутату от парламентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

В частности, парламентарии не поддержали два проекта постановлений №№2571-д-П - 2571-д-П1 "Об отмене результатов голосования Верховной рады Украины от 13.05.2020 года о принятии во втором чтении и в целом проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

После такого решения парламентариев  "антиколомойский" закон может подписать глава парламента Дмитрий Разумков. После чего он будет передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Отметим, что иск о признании незаконности принятия закона о банках поступил в Окружной суд г. Киева.

Ранее портал "Комментарии" публиковал материал о политических и экономических последствиях принятия "антиколомойского" закона.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/rada-razblokirovala-podpisanie-zakona-bankah-1589873168.html
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