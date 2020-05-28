"Из огня в полымя": Виктор Ляшко рассмотрит возможность стать кандидатом в мэры Киева

Заместитель руководителя министерства здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что не исключает возможности выдвижения своей кандидатуры на должность городского головы Киева. Об этом эпидемиолог заговорил в телеэфире канала Zik, передает агентство "РБК-Украина".

В частности, на вопрос ведущей, не планирует ли Виктор Ляшко идти в политику, в частности - собирается ли он баллотироваться на должность мэра Киева, санитарный врач не стал отрицать такой вероятности.

"Интересное предложение. Могу посмотреть, подискутировать и поговорить", - сказал Ляшко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что телеведущий и политик Сергей Притула также не стал категорически отрицать вероятности принять участие в местных выборах в качестве кандидата на главу КГГА.

"Я не готов вам сейчас, откровенно говоря, давать какой-то эксклюзив и говорить, что так или говорить, что категорически нет. Я сейчас нахожусь в ситуации, когда мне многое надо обдумать и взвесить. И я буду очень благодарен, если меня не будут "пушить" к преждевременным принятиям каких-то решений. Я всегда стараюсь в своей жизни хорошо взвешивать, прежде чем делать какие-то шаги.", - обозначил шоумен.











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