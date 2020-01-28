ЦИК вернула партиям в Раде все деньги, потраченные на выборах

Политические партии, которые в июле 2019 года прошли в Верховную Раду, набрав необходимое количество голосов, Центральная избирательная комиссия вернула средства, вложенные в предвыборные кампании. Об этом портал "ЧЕСНО".

Так, еще в январе ЦИК получила эти средства и перечислил их партиям. Отметим, соответствующая норма в закон о политических партиях была включена в 2015 году вместе с государственным финансированием партий. Бюджет компенсирует 100% расходов партиям, которые прошли в парламент.

Согласно данным, налогоплательщикам выборы обошлись в 467,3 миллионов гривен. Больше всего денег потратила партия "Слуга народа".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский принял решение расширить штат Совета национальной безопасности и обороны.

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