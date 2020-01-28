Зеленский расширил штат СНБО

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Президент Владимир Зеленский увеличил штат аппарата Совета национальной безопасности и обороны на 30 человек. Теперь максимальное количество сотрудников СНБО составляет 190 работников. Соответствующий указ размещен на официальном сайте президента.
"Внести в указы президента Украины следующие изменения: в ст.1 указа президента от 27 января 2015 № 37 "Вопросы Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины" цифры "160" заменить цифрами "190"", - говорится в документе.
Помимо этого, согласно распоряжению главы государства, аппарат СНБО будет проводить информационно-аналитическое, экспертное, организационное, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Национального координационного центра кибербезопасности.
Данный указ набирает силу со дня его опубликования.
Как сообщал портал "Комментарии", ранее президент Зеленский напомнил украинцам, что на Донбассе продолжается война.
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