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Зеленский расширил штат СНБО

Владимир Зеленский увеличил максимальное число сотрудников СНБО

сегодня, 14:36
Автор:

• Сергей Медведев

Президент Владимир Зеленский увеличил штат аппарата Совета национальной безопасности и обороны на 30 человек. Теперь максимальное количество сотрудников СНБО составляет 190 работников. Соответствующий указ размещен на официальном сайте президента.

"Внести в указы президента Украины следующие изменения: в ст.1 указа президента от 27 января 2015 № 37 "Вопросы Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины" цифры "160" заменить цифрами "190"", - говорится в документе.

Помимо этого, согласно распоряжению главы государства, аппарат СНБО будет проводить информационно-аналитическое, экспертное, организационное, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Национального координационного центра кибербезопасности.

Данный указ набирает силу со дня его опубликования.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее президент Зеленский напомнил украинцам, что на Донбассе продолжается война.


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Источник: https://www.president.gov.ua/documents/272020-32041
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