Зеленский напомнил украинцам, что на Донбассе продолжается война

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о гибели двух бойцов в зоне ведения Операции объединенных сил на Донбассе. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.
"Сегодня на Донбассе погибли два наших ребят. Один во время обстрела, второй - подорвался. Это значит, что война продолжается", - отметил гарант.
Владимир Зеленский обозначил, что именно смерть людей на территории военного конфликта является главной причиной для скорейшего его прекращения. Также он добавил, что уже в этом году со стороны украинских воинов погибли 11 человек.
Напомним, сегодня портал "Комментарии" сообщал, что украинский гарант Владимир Зеленский обратился к бывшим узникам концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау.
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