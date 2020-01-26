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Зеленский напомнил украинцам, что на Донбассе продолжается война

Глава государства почтил память двух погибших сегодня на Донбассе бойцов

26 января 2020, 22:22
Автор:

• Екатерина Белоброва

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о гибели двух бойцов в зоне ведения Операции объединенных сил на Донбассе. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня на Донбассе погибли два наших ребят. Один во время обстрела, второй - подорвался. Это значит, что война продолжается", - отметил гарант.

Владимир Зеленский обозначил, что именно смерть людей на территории военного конфликта является главной причиной для скорейшего его прекращения.  Также он добавил, что уже в этом году со стороны украинских воинов погибли 11 человек.

Напомним, сегодня портал "Комментарии" сообщал, что украинский гарант Владимир Зеленский обратился к бывшим узникам концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау.



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