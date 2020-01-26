Зеленский обратился к бывшим пленникам концлагеря Аушвиц-Биркенау, назвав их лучами солнца

Глава государства Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу принял участие мероприятии, посвященном 75-летию освобождения нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау. Об этом передает сайт Офиса президента.

На мероприятии присутствовали бывшие пленники лагеря и их семьи. В своем выступлении Владимир Зеленский отметил, что для него честь и ответственность встретиться с теми, кто пережил Холокост и смог выбороть свое право на жизнь.

"Большинство этих воспоминаний объединяет призыв: "Нельзя молчать!" Об этом нужно говорить! Молодое поколение должно знать эти истории, знать об ужасах Холокоста. Чтобы на этой планете никогда ничего подобного не допустить снова", - подчеркнул украинский гарант в своей речи.

Зеленский также отметил, что даже прочтение мемуаров выживших в лагерях нацистов требует выдержки и моральных сил, поэтому даже не представляет, откуда черпались сверхчеловеческие возможности у тех, кто сам прошел этот ад на земле.

"Вы это сделали! Вы невероятные люди! Очень сильные и очень смелые. Вы вдохновляете никогда не сдаваться. Холокост называют темным периодом в истории человечества. И вы - лучи солнца, которые победили темноту", - заключил президент.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что на встрече с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньягу президент Владимир Зеленский зачитал три истории об украинцах, которые приняли участие в спасении еврейских жизней во времена гитлеровской политики антисемитизма.

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