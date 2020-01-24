Зеленский на встрече с Нетаньягу зачитал три истории про Холокост

Во время совместного брифинга президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Вениамина Нетаньягу, который проходит сегодня в Израиле, глава государства выразил свои соболезнования в связи с колоссальным преступлением против евреев во время Второй мировой войны, которая носит название Холокост (всесожжение, - прим. ред). Трансляцию встречи ведет пресс-служба Офиса президента.

Владимир Зеленский сказал, что привез с собой письмо, где написано три истории, повествующие об украинцах из разных уголков страны, которые делали все возможное, чтобы спасти хотя бы несколько представителей еврейской нации.

"Все эти истории свидетельствуют о том, что неважна твоя национальность, вероисповедание или место рождение, возраст, пол, когда у тебя есть доброе сердце и тотальное зло, которому ты противостоишь", - заключил украинский лидер.

Также Зеленский обратился к Нетаньягу с небольшой предысторией о своем деде, который выжил после расстрела трех своих братьев из-за антисемитской пропаганды, а он сам пошел на фронт и принял участие в Великой победе против нацизма и человеконенавистничества.

"Господин президент, это очень трогательные истории, очень важная история про лично вашу семью, мне приятно сегодня быть рядом с вами, вспоминая трагическую судьбу нашего народа", - заключил Беньямин Нетаньягу





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский уступил свое место на форуме Холокоста тем, кто пережил нацистское гонение евреев.



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