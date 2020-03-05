Еще один демократ: Элизабет Уоррен покинула предвыборную гонку США

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Еще одна кандидатка в
президенты США на выборах 2020 года от Демократической партии Элизабет Уоррен сняла
свою кандидатуру с предвыборной гонки. Об этом сообщает New York Times.
"Супервторник" показал
неутешительные результаты для 70-летнего сенатора Уоррен — она не смогла
победить ни в одном из 14 штатов. В то же время лидером праймериз стал Джо
Байден, а его единственным серьезным конкурентом остается Берни Сандерс.
По итогам праймериз в
18 штатах у Джо Байдена 596 делегатов, а у Берни Сандерса — 531.
При этом Элизабет
Уоррен пока не объявила, кого поддерживает среди демократов: Джо Байдена или
Берни Сандерса. В этом и заключается главная интрига ее выхода из гонки, ведь
источник сообщает, что после "супервторника" она вела переговоры с обоими
кандидатами.
Ранее из президентской
гонки также вышли Майкл Блумберг и Пит Буттиджич, после чего оба поддержали Джо
Байдена.
Как сообщал портал "Комментарии",
вместо предвыборной кампании Майкл Блумберг мог оплатить 1600 американских
кредитов или купить 42 острова.
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