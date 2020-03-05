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Еще один демократ: Элизабет Уоррен покинула предвыборную гонку США

Но пока не объявила, кого поддерживает: Байдена или Сандерса.

сегодня, 20:58
Автор:

• Антон Варанов

Еще один демократ: Элизабет Уоррен покинула предвыборную гонку США

Еще одна кандидатка в президенты США на выборах 2020 года от Демократической партии Элизабет Уоррен сняла свою кандидатуру с предвыборной гонки. Об этом сообщает New York Times.

"Супервторник" показал неутешительные результаты для 70-летнего сенатора Уоррен — она не смогла победить ни в одном из 14 штатов. В то же время лидером праймериз стал Джо Байден, а его единственным серьезным конкурентом остается Берни Сандерс.

По итогам праймериз в 18 штатах у Джо Байдена 596 делегатов, а у Берни Сандерса — 531.

При этом Элизабет Уоррен пока не объявила, кого поддерживает среди демократов: Джо Байдена или Берни Сандерса. В этом и заключается главная интрига ее выхода из гонки, ведь источник сообщает, что после "супервторника" она вела переговоры с обоими кандидатами.

Ранее из президентской гонки также вышли Майкл Блумберг и Пит Буттиджич, после чего оба поддержали Джо Байдена.

Как сообщал портал "Комментарии", вместо предвыборной кампании Майкл Блумберг мог оплатить 1600 американских кредитов или купить 42 острова.


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Источник: https://www.nytimes.com/2020/03/05/us/politics/elizabeth-warren-drops-out.html
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