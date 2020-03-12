Берни Сандерс решил продолжать президентскую гонку, несмотря на отставание от Байдена

Кандидат в президенты США на выборах 2020 года от Демократической партии Берни Сандерс после провала на последних праймериз решил продолжать президентскую гонку, несмотря на отставание от своего конкурента Джо Байдена. Об этом сообщает CBS.



Сандерс рассказал о своих поражениях в штатах Миссури, Мичигане, Миссисипи и Айдахо, но сразу напомнил о своей победе в Северной Дакоте и лидерстве в Вашингтоне. Несмотря на отставание от Байдена по количеству голосов делегатов, Сандерс заявил, что его компания "чемпион прогрессивного движения и молодых людей".

"Мы решительно побеждаем в двух очень важных областях, которые будут определять будущее нашей страны", — подчеркнул Берни Сандерс. Он также сказал, что готовится к дебатам со своим главным конкурентом среди демократов Джо Байденом. Они состоятся вечером в воскресенье, 15 марта.

Ранее из гонки вышли демократы Пит Буттиджич, Майкл Блумберг и Элизабет Уоррен. Двое из них уже поддержали Джо Байдена.

Как сообщал портал "Комментарии", Джо Байден лидирует среди демократов с 823 делегатами против 663 у Берни Сандерса.

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