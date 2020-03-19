"Слуге народа" придется противостоять Игорю Колыхаеву на выборах мэра города Херсона, - Дубинский

Представители партии "Слуга народа" презентовали стратегию отбора кандидатов на выборные должности во время проведения местных выборов. Соответствующая презентация состоялась сегодня на пресс-конференции в стенах информационного агентства УНИАН, сообщает корреспондент издания "Комментарии".

Участниками пресс-конференции были Александр Дубинский, народный депутат Украины от партии "Слуга народу" и политический куратор местных выборов в Херсонской области, а также Юрий Гусев, председатель Херсонской ОГА.



Как заверил представителей СМИ Юрий Гусев, все передвыборные действия проходят с учетом необходимости придерживаться карантинных норм, пока страна находится перед лицом угрозы коронавируса.

В свою очередь, Александр Дубинский рассказал о специальном проекте партии "Слуга народа" под названием "Лифт". В частности, депутат подчеркнул, что участником проекта сможет стать даже тот, кто не является членом партии "Слуга народа". Главное - пройти все критерии отбора, которые предусмотрены в рамках проекта. Среди них есть и проверка на детекторе лжи.

Отвечая на вопросы журналистов, Дубинский подчеркнул, что в рамках проекта он будет лично осуществлять контроль над формированием местных партийных ячеек и подбором кандидатов.

Кроме того, нардеп развеял информацию некоторых херсонских СМИ о том, что "Слуга народа" якобы собирается на выборах в Херсонской области действовать в интересах народного депутата Игоря Колыхаева. Дубинский подчеркнул, что ему не известно, как будет действовать Колыхаев на грядущих местных выборах и заявил, что, вероятнее всего, команде от "Слуги народа" придется противостоять ему.

"Никакой связи между "Слугой народа" и "За майбутнє" на сегодняшний день не существует. И я не уверен, что когда-либо такая связь будет. "За майбутнє" часто двигается вразрез с позицией "слуг народа". То есть, я голосую "за", а "майбутне", как правило, голосует "проти"в. Господина Колыхаева я знаю, мы встречались в парламенте несколько раз, общались. У меня нет никакой информации о том, как он собирается действовать на этих местных выборах. В свое время он прошел по округу, в котором находится город Каховка. Думаю, теперь он будет там противостоять партии "Слуга народа". Мы соберем сильную команду, чтобы его победить", - сказал Дубинский.

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