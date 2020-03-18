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Джо Байден обошел Берни Сандерса на праймериз еще в трех штатах

Несмотря на поражение Джо Байдену в праймериз, Берни Сандерс продолжает президентскую гонку

сегодня, 23:03
Автор:

• Антон Варанов

Джо Байден обошел Берни Сандерса на праймериз еще в трех штатах

Экс-вице-президент США Джо Байден вновь обошел своего главного противника на праймериз — сенатора от Вермонта Берни Сандерса. Оба кандидата выдвигаются от демократов, но некоторые уже назвали преимущество Байдена "почти непреодолимым". Это видно по данным The Wall Street Journal.

Последние результаты праймериз известны в трех штатах: Аризоне, Флориде и Иллинойсе. Байден собрал 43,6% голосов против 31,7% Сандерса в первом штате, 61,9% против 22,8% — во втором и 59,1% против 36% — в третьем. В Аризоне и Иллинойсе продолжают подсчитывать голоса, но Байден уже назвал себя победителем, поскольку его отрыв слишком существенный.

Голосования по праймериз должны были пройти также в штате Огайо, но там избирательные участки закрыли из-за распространения эпидемии коронавируса Covid-19. Пока что праймериз в Огайо перенесли на июнь 2020 года.

Согласно последним результатам президентских праймериз демократической партии, Джо Байден набрал 1173 голосов делегатов, а Берни Сандерс — 881 голос. Известно, что для победы необходимо набрать 1991 голос.

Как сообщал портал "Комментарии", США и Канада закрывают границы между государствами.


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Источник: https://graphics.wsj.com/election-2020-primary-results/?mod=e2tw
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