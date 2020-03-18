Джо Байден обошел Берни Сандерса на праймериз еще в трех штатах

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Экс-вице-президент США
Джо Байден вновь обошел своего главного противника на праймериз — сенатора от
Вермонта Берни Сандерса. Оба кандидата выдвигаются от демократов, но некоторые
уже назвали преимущество Байдена "почти непреодолимым". Это видно по данным The
Wall Street Journal.
Последние результаты
праймериз известны в трех штатах: Аризоне, Флориде и Иллинойсе. Байден собрал
43,6% голосов против 31,7% Сандерса в первом штате, 61,9% против
22,8% — во втором и 59,1% против 36% — в третьем. В Аризоне и Иллинойсе
продолжают подсчитывать голоса, но Байден уже назвал себя победителем,
поскольку его отрыв слишком существенный.
Голосования по
праймериз должны были пройти также в штате Огайо, но там избирательные участки
закрыли из-за распространения эпидемии коронавируса Covid-19. Пока что праймериз в Огайо перенесли на июнь
2020 года.
Согласно последним результатам президентских праймериз демократической партии, Джо Байден набрал 1173 голосов делегатов, а Берни Сандерс — 881 голос. Известно, что для победы необходимо набрать 1991 голос.
Как сообщал портал "Комментарии", США и Канада закрывают границы между государствами.
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